İYİ Partili Erozan: Temeli bugün atılacaktı bekliyorum Gemlik’teyim

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan, 10 Ocak tarihinde AKP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın bugünün tarihini vererek yerli otomobil fabrikasının temelinin Gemlik'te kurulacağı açıklamasına atıfta bulunarak sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı.

Erozan paylaşımında “Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 10 Ocak tarihinde basına verdiği bir demeçte Gemlik'te kurulacağını ifade ettiği otomobil fabrikasının temelinin iki ay sonra, yani bugün atılacağını belirtmişti. Gemlik'teyim ve bekliyorum” dedi.

TOGG’UN DAVETİNİ PAYLAŞTI

Türkiye’nin Otomobil Gelişim Grubu (TOGG) 12 Mart perşembe günü Gemlik’te TOGG Gemlik buluşması etkinliği düzenleyecek.

Erozan etkinlikle alakalı, TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun imzası olan davet bildirgesini de sosyal medya hesabından paylaşarak, “TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı yalanladı. Otomobil fabrikasının temelinin bugün değil 2020 yılının ikinci çeyreğinde atılması için hazırlıklar devam ediyormuş… O hazırlıkları da takip edeceğim” ifadesini kullandı.

HİSARCIKLIOĞLU’NUN DAVET YAZISI

Türkiye’nin Otomobil Gelişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun imzası olan davet bildirgesinde, “Türkiyenin Otomobil Girişim Gurubu (TOGG) olarak 2020’nin ikinci çeyreğinde temelini atmaya hazırlandığımız TOGG Gemlik Fabrikamız için paydaşlarımızla bir araya geleceğimiz “TOGG Gemlik Buluşması” etkinliğimizi gerçekleştireceğiz” ifadeleri yer aldı.

ARALIK AYINDA AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nca yapılacak yerli ve milli elektrikli otomobilin Aralık ayında Gebze'de gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, otomobilin Bursa'nın Gemlik ilçesinde üretileceğini müjdelemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemlik'te askeri alan olan 4 milyon metrekarelik alanın 1 milyon metrekaresinin yerli otomobile ayrılacağını söylemişti.

MECLİSTE OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘yerli ve milli elektrikli otomobilin Bursa'nın Gemlik ilçesinde üretileceği' müjdesinin ardından, askeri alan olan söz konusu yerin sanayi alanına dönüştürülmesiyle ilgili plan değişikliği Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi.