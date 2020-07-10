İYİ Partili Levent Özeren tutuklandı!

Eski başbakanlardan Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım’la ilgili twitter hesabından hakaret dolu sözler sarf eden İYİ Partili Levent Özeren dün Bursa’da gözaltına alınmıştı. İfadesinin ardından bugün mahkemeye çıkartılan Özeren, tutuklandı.

2015 VE 2016 YILLARINDA ATTIĞI TWEETLER TESPİT EDİLDİ

İYİ Parti Bursa Milletvekili Aday Adayı olan Levent Özeren sosyal medya hesabında Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım için 2016 yılı 13 Temmuz’da hakaret dolu sözler sarf ettiği ortaya çıktı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti üyesinin 2015 ve 2016 yıllarında tweetlerinin tespit edildiğini doğruladı.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, ‘Cumhurbaşkanına hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan dün saat 22.30 sıralarında Özeren’i Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Çırpan mahallesi oturduğu evinde gözaltına aldı.

“BU TWİTİ ATTIĞIMI HATIRLAMIYORUM ÖZÜR DİLERİM”

Dün gözaltına alınmadan kısa bir süre önce paylaşım yapan Özeren, “2015 yılına ait twiti “tüm samimiyetimle söylüyorum” attığımı hatırlamıyorum.

O tarihlerde bir kaç kez hesabım çalınmıştı. Her şartta böyle bir duruma sebep olmak beni çok üzdü. Başta Binali bey ve değerli eşi olmak üzere, incinen herkesten, annelerden, kadınlardan özür dilerim” dedi.

İKİ AYRI SUÇTAN TUTUKLANDI

Polis ekipleri Özeren’i Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi’ndeki evinde dün gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından bugün mahkemeye sevk edilen Özeren, “Cumhurbaşkanına Hakaret ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” suçlarından ayrı ayrı tutuklandı.

AKŞENER: SEMİHA HANIM’DAN ÖZÜR DİLİYORUM

Konuyla ilgili Halk TV’de açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şöyle konuştu:

* Ben Bursa Kız Öğretmen Okulu’nda okudum. Semih Yıldırım da öğretmen okulunda okumuş… Dolayısıyla Semiha Yıldırım benim ablam.

* Dün Sayın Binali Yıldırım beyefendiyi aradım. Semiha Hanım’ın haberinin olup olmadığını sordum. Bilmediğini söyledi. O nedenle dün tweet atmadım. Başak Demirtaş’a da atmamıştım.

* Bu tür konuları bir tweet ile halledemiyorsunuz. Salı günü grupta bu konuyu konuşmak üzere bıraktım. İsminin keşke geçirilmemesini sağlayabilseydim.

* Amasız, ancaksız, lakinsiz parti üyemiz olan Levent Özeren’in…2015’de Emine hanım için bir tweet’i, 2016’da Semiha hanım için attığı tweet var.

* Bu tutumundan dolayı Semiha Hanım’dan özür diliyorum. Bir kadının incitilmesi çok kötü bir şeydir. Anlıyorum ki bana çok kızmışlar. Sebebini bilmiyorum.

* Keşke Semiha hanım üzerinden değil de benim üzerimden o ‘tag’ler açılabilseydi. Semiha hanımın özne yapılmasından üzgünüm.

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