İYİ Partili Öztürk Corona fırsatçılarını Meclis’e taşıdı!

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yazılı olarak yanıtlaması istemi ile TBMM Başkanlığı’na verdiği önergede Corona virüsü salgını fırsatçılarını sordu.

Öztürk, son dönemde yaşanan fahiş zam furyasına karşın ne derece tedbir alındığı yanıtlanmasını istedi.

TIBBİ MASKE, KOLONYA, ETİL ALKOL…

Öztürk önergesinde tıbbi maske, kolonya, etil alkol, el dezenfektanı, ıslak mendil, kolonyalı mendil gibi koruyucu önlem olarak kullanılan maddeler ile halkın sıkça kullandığı makarna, kuru bakliyat, un, şeker gibi gıda maddelerinde virüsün görülmesinden beri meydana gelen fiyat artış oranlarını sordu.

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ŞİKAYET GELDİ Mİ?

Fahiş artışlarla ilgili olarak bakanlığın mobil hattına şikayet gelip gelmediğini de soran Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

* İnsafsızca zam yapan firmalar hakkında ne gibi işlemler yapıldı?

* Yaptırımlarınız nelerdir, bu firmaları kamuoyu ile paylaşacak mısınız?

* Verilen para cezası ne kadardır, idari ceza verdiniz mi?

* Corona virüsü hayatımızın gerçeği haline geldi ancak önlem almak isteyen vatandaşa da yüksek zamlar ile insafsızlık yapılmamalı.

* Bakanlık vatandaşın makul fiyatlar ile önlemini alması konusunda düzenleyici ve denetleyici olmalı.

İŞTE ÖZTÜRK’ÜN BAKAN PEKCAN’A YÖNELTTİĞİ 9 SORU

Öztürk’ün Bakan Pekcan’a yönelttiği sorular şu şekilde:

* Koronavirüs salgınının başlamasından itibaren ülkemizde satılan sağlık maskesi fiyatlarındaki artış oranı ne kadardır?

* Korona virüs salgınının başlamasından itibaren ülkemizde satılan kolonya, etil alkol fiyatlarında artış oranı ne kadardır?

* Korona virüs salgınının başlamasından itibaren ülkemizde satılan el dezenfektanı fiyatlarındaki artış oranı ne kadardır?

* Korona virüs salgınının başlamasından itibaren ülkemizde satılan kolonyalı mendil ve ıslak mendil fiyatlarındaki artış oranı ne kadardır?

* Korona virüs salgınının başlamasından itibaren ülkemizde satılan makarna, un, şeker ve bakliyat ürün fiyatlarındaki artış oranı ne kadardır?

* Bakanlığınızın Haksız Fiyat Artışı mobil hattına bahsi geçen ürünlerle ilgili olarak yapılan şikayet sayısı kaçtır?

* Bakanlığınız, bahsi geçen ürünlerle ilgili olarak haksız fiyat artışında bulunan firmalar hakkında ne tür yaptırımlarda bulunmaktadır?

* Bakanlığınızın haksız fiyat artışında bulunan firmalar hakkında kamuoyunu bilgilendirme yönünde bir çalışması bulunmakta mıdır?

* Bakanlığınız stok, karaborsa ve haksız fiyat artışları konusunda kaç firmaya idari ceza bildiriminde ve/veya uyarıda bulunmuştur? Bu firmalara kesilen toplam ceza tutarı ne kadardır? Bu idari cezaların ne kadarı tahsil edilmiştir?