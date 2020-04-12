İYİ Partili siyasetçi coronadan hayatını kaybetti

İYİ Parti Bakırköy İlçe Teşkilatı kurucu ve yöneticilerinden olan Süleyman Tefek, corona virüsü sebebiyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu sosyal medya hesabından duyurdu.

Buğra Kavuncu paylaşımında “İYİ Partimizin Bakırköy İlçe Kurucularından Sayın Süleyman Tefek’i maalesef COVID-19 sebebiyle kaybettik. Merhum Tefek’e Allah’tan rahmet, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.

AKŞENER’DEN TAZİYE MESAJI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’de Süleyman Tefek için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlandı. Akşener’in mesajında, “İYİ Parti Bakırköy İlçe Teşkilatımızın kurucularından Süleyman Tefek’in COVID-19 sebebiyle hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrendim. Değerli dava arkadaşıma Cenabıhak’tan rahmet; ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Camiamızın başı sağ olsun” ifadeleri yer aldı.

İLÇE BAŞKANI TEDAVİ ALTINDA

Bir süre önce corona virüsü testi pozitif çıkan ve hastaneye yatırılan İYİ Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Raif Güler’in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.