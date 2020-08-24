Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İYİ Partili Türkkan’dan çarpıcı iddia!

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan, bir sohbet sırasında AKP'li eski bir milletvekilinin Başakşehir'de bine yakın dairesi olduğundan bahsettiğini öne sürdü.

Sözcü İstanbul
10:20 -
Haberler Gündem
İYİ Partili Türkkan’dan çarpıcı iddia!

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda çok çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Türkkan, AKP’li bir milletvekilinin sohbet sırasında Başakşehir’de bine yakın dairesi, AVM’si ve benzinlikleri olduğundan bahsettiğini aktardı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan FOTO: İHA

Türkkan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Geçenlerde bir sohbete tanıklık ettim. Ak Partili eski bir milletvekilinin Başakşehir'de AVM, benzinlikler ve bine yakın dairesi olduğundan bahsettiler. Savunma ise dudak uçuklattı: “O, Akbil davasında günlerce işkence görmesine rağmen ağzını açmadı, Tayyip Bey ona çok borçlu.

AKP Başakşehir işkence İYİ Parti Kocaeli Twitter
Son güncelleme: 10:36 24.08.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more