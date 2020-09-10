İYİ Partili Türkkan’dan Soylu’ya: FETÖ’den ihraç edilen Ahlat Kaymakamı Erat’ı kim atadı?

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de iktidarın ekonomiden ve corona virüsü salgınından kaçmak için yapay bir gündem olan idam hükmüne sarıldığını ifade eden Türkkan, “Vatandaş iş diyor, aş diyor, hukuk diyor, çığlık atıyor, bunlar idamı konuşmaya başladılar. Unuttukları bir şey var, Türkiye’de idam şu anda var. Demokrasi idam edildi, hukuk idam edildi, Türkiye'nin dış politikası ipte sallanıyor. Ekonominin Türk Lirası çoktan idam edilmişti” ifadelerine yer verdi.

“DEVLET ÖĞRENCİLERE İCRA KAĞIDI VERDİ”

TÜİK’in açıkladığı işsizlik rakamlarına ilişkin de konuşan Türkkan, “Türkiye’de işsizlik 13.4. Tanzanya’da kaç biliyor musunuz? 9.7. TÜİK biraz daha çalışsa işsizlik rakamını Tanzanya seviyesine çekecek. Genç işsizlik 26.1’e çıkmış. Gerçeği bu mu? Üniversiteyi bitiren öğrencilerin yarısından fazlası işsiz. Geçen hafta 5 milyon KYK borcu olan öğrencilerin 300’ü icraya verildi. Okulunu bitiren bir genç devletin icra kağıdıyla karşı karşıya kalıyor. Biz KYK borçlarının tekrar düzenlenmesi için Meclis’e bir araştırma önergesi verdik, şeytan görmüş gibi kaçtılar. Devlet öğrencilere iş teklifi yerine icra kağıdı verdi. Bu icraların hemen geri alınmasını istiyoruz” dedi.

“KAMUNUN BORCU 150 MİLYAR ARTTI”

Yılbaşından buyana doların artışıyla kamunun borcunun 150 milyar lira artığını belirten İYİ Partili Türkkan, şöyle konuştu:

“150 milyar lira ne demek, Bandırma-Osmaneli demiryolu hattından 16 tane yapılabilir. 150 milyar lira ile 100’ün üzerinde şehir hastanesi inşa edilebilirdi. Dolardaki her 1 kuruşluk artışın devlete maliyeti 1 milyar TL. Bu yeni vergiler, artan vergi oranları ve giderek fakirleşen Türkiye demek.”

“BURADA İHANET EDEN KİM?”

İçişleri Bakanlığı, Emniyet ve MİT'in ortak soruşturmaları sonrasında mülki idare amirliklerinde görevli 100’e yakın vali yardımcısı ve kaymakamın FETÖ iddiası ile görevlen alındığını hatırlatan Türkkan, Süleyman Soylu'ya seslenerek şunları söyledi:

“Görevden alınanlar arasında yer alan Ahlat Kaymakamı İsa Erat dikkat çeken bir isim. Ahlat’ta 26 Ağustos’ta yapılan Malazgirt Zaferi etkinliğinde devletin zirvesine Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat ev sahipliği yaptı. Temmuz ayında canlı yayında AKP eski milletvekili Mehmet Metiner, İçişleri Bakanlığı’nın bazı FETÖ’cülere göz yumduğunu söylemişti.

Metiner, ‘Bazı isimler var bizde. Biz de izliyoruz kendimize göre. Kritik yerlerde hâlâ isimler varsa, ‘Nedamet gösterdiler, sahiplenmemiz, kazanmamız lazım’ adı altında bu tür atamalar, tayin ve terfiler yapılırsa korkarım ki FETÖ’yle mücadele konusunda yeniden zafiyet yaşayabiliriz’ ifadelerini kullanmıştı. Canlı yayına bağlanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Metiner’e ‘Bir tek FETÖ’cüyü göreve getirmişsem ve bu söylenmiyorsa bu ülkemize ihanettir. Ben getirmişsem ben ihanet ediyorum demektir’ demişti. Sayın Süleyman Soylu’ya soruyorum, 28 Ağustos 2019’da göreve başlayan, Malazgirt Zaferi anmalarında Sayın Cumhurbaşkanı’nın dibine kadar girebilen kaymakamı kim atadı. Burada ihanet eden kim, ihanete vesile olan kim? Bunun cevabını Sayın Soylu’dan bekliyoruz.”

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