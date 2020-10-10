İYİ Partili Türkoğlu: Bursa’da su kazıktan ibaret

Bursalılar, AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BUSKİ’nin abonelerine gönderdiği yüksek su faturalarına aylardır isyan ediyordu.

AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Eylül ayı meclis oturumunda su faturalarından katı atık bedellinin çıkarılmasına yönelik verdiği önerge oy çokluğu ile kabul edilmişti.

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, Bursalıların halen en pahalı suyu kullandığını vurgulayarak, AKP’li Aktaş’ın kelimenin tam anlamıyla tatlı su kurnazlığı yaptığını söyledi.

Türkoğlu, kent meydanında yaptığı basın açıklamasında “Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘Faturalardaki katı atık bedelini kaldırıp suyu ucuzlattım’ diyerek işin içinden kolayca sıyrılamaya kalkıştı” dedi.

“UCUZLADI DERKEN BATTIKÇA BATTI”

“16 Eylül Çarşamba günü İYİ Parti Bursa Teşkilatları olarak, Acemler'deki BUSKİ binasının önünde, Bursalıların en pahalı suyu kullandığını yüksek perdeden dile getirdik” diyen Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

“AKP’li Aktaş, son derece acemice bir algı operasyonuna girişerek, Bursa'da suyun, İstanbul'dan ucuz olduğunu iddia etmeye çalıştı. Bunu yaparken de aslında iyice komik duruma düşerek battıkça battı. Güya, Çevre ve Şehircilik Bakanı ile de görüşerek, ilçe belediyeleri adına tahsil edilen Katı Atık Toplama Bedellerini, faturalardan çıkardıklarını, gerim gerim gerilerek açıkladı.”

“BU PARA NEREDE?”

“18 yıldır ülkeyi algı operasyonları ile yönetenlerin, Belediye Başkanlarının da aynı ucuz yöntemi uygulamasına şaşırmamak gerek” ifadelerini kullanan Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

*’Katı Atık Toplama bedellerini kaldırıp suyu ucuzlattım’ diyerek kendini Bursa'daki su soygunundan bu kadar kolay kurtaramazsın sayın Aktaş! Bak madem anlamadın, bu defa sana, bir ilköğretim okulu öğrencisi Hilal'e anlatır gibi anlatalım!

*Bir kere ilçe belediyelerinin çoğu, senin ‘kaldırdım’ dediğin, Katı Atık Toplama Bedelini vatandaştan, ama aynı isim altında ama başka ad altında, bir şekilde mutlaka geri alacak. Bu bir.

*İYİ Parti Bursa Teşkilatı olarak bizler, suyun genel anlamda pahalı oluşundan söz ettik, yani senin anladığın gibi sadece katı atık toplama bedelleri kaldırılsın eylemi yapmadık. Bu iki.

*Kaldı ki, ilçe belediyeleri adına tahsil ettiğin katı atık toplama bedellerini de, zaten nasılsa dava açamazlar veya mahsuplaşırız diye ödemiyorsun. Bunu biz söylemiyoruz, Sayıştay Raporu'nun 33. ve 34. Sayfaları söylüyor. Bu üç.

*Ayrıca aynı raporun 22. sayfası'nda da Kaynak Su Bedellerine el koyduğun yazıyor. Bugün yine vücut kimyan bozulacak biliyoruz ama bize kızma, kızacaksan Sayıştay'a kız ve istersen aç bir daha oku.

*Mesela 2014 yılından bu yana Kestel Belediyesi'ne tam tamına 19 milyon TL ödememişsin. O halde soruyoruz; Kestel'in yıllık bütçesinin neredeyse 3'te biri kadar olan bu para nerede? İşte bu da dört sayın Aktaş.

“BURSA’DA SU KAZIKTAN İBARET”

BUSKİ'de bugün itibarı ile 1 metreküp suyun fiyatının 3.86 TL, İSKİ'de ise 4.50 TL olduğunu belirten Türkoğlu açıklamasına şöyle devam etti:

*İstanbul Büyükşehir Belediyesi her 2,5 metreküp su tüketiminin, 500 litresini, yani yarım metreküpünü, insani su hakkı olarak ücretsiz veriyor. Bu ücretsiz verilen suyu faturaya yansıtırken tüketilen miktardan çıkardığımızda da, İSKİ'de suyun metreküp fiyatı 3.60 TL'ye düşüyor.

*Demek ki neymiş sayın Aktaş? Bursa'da su İstanbul'dan ve diğer tüm büyükşehirlerden asla ucuz değilmiş. Bitti mi, bitmedi! İstanbul ile Bursa'nın, suyu abonelerine ulaştırana kadar yaptıkları yatırım veya diğer maliyet kriterleri bir mi? Tabi ki Hayır.

*Bursa'da su Doğancı Barajı'ndan yer çekimi kuvveti ile hiçbir ek maliyete ihtiyaç duymadan, şehre neredeyse kendiliğinden geliyor. İstanbul'da ise Kırklareli'ndeki Istıranca Ormanları'ndan ve Düzce'deki Melen Çayı'ndan bir dizi ek maliyetlerle, neredeyse bin dereden su getirilerek ulaştırılıyor.

*BUSKİ faturalarında, İSKİ'de olmayan su tüketim bedelinin yüzde 25'i kadar Atık Su Bedeli var mı, var. Yine Su Tüketim Bedelinin yüzde 12.5'u kadar Çevre Temizlik Bedeli mevcut mu, mevcut. Fatura başına meskende 2.5 TL, işyerlerinde 7 TL Bakım Bedeli alınıyor mu, alınıyor.

*Tüm bu kalemleri alt alta eklediğimizde BUSKİ faturaları şiştikçe şişiyor mu? Evet aynen öyle oluyor. İşte o yüzden sayın Aktaş; bizler, ‘Velhasıl Bursa'da su faturaları kazıktan ibarettir’ diye haykırıyoruz, bundan böyle de haykırmaya devam edeceğiz.