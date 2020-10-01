İYİ Partili vekil Kabukcuoğlu hastanede müşahede altına alındı

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Dr. Arslan Kabukcuoğlu, rahatsızlığı nedeniyle gittiği Ankara Şehir Hastanesi’nde corona virüsü şüphesiyle müşahede altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, milletvekili Kabukcuoğlu dün corona virüsü testi yaptırdı. Yapılan test sonucu negatif çıktı. Kendisinde halsizlik ve öksürük şikayetleri bulunan Vekil Kabukcuoğlu’na hastanede tomografi çekildi.

Tomografide ciğerlerindeki rahatsızlıktan dolayı hastane doktorları milletvekili Kabukcuoğlu’nu müşahede altına aldı. Ankara Şehir Hastanesi’nde yatış işlemleri yapılan ve müşahede altında tutulan Kabukcuoğlu’nun kaç gün yatacağı henüz belli değil.

Kabukcuoğlu’nun geçtiğimiz günlerde de Eskişehir’de virüs testi yaptırdığı, o testinin de negatif çıktığı öğrenildi. Kabukcuoğlu’nun o testinin negatif çıkması nedeniyle istirahate ayrılmadığı ancak şikayetlerinin artması üzerine Ankara’da tekrar test yaptırma ihtiyacı duyduğu belirtildi.

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