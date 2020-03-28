İYİ Partili vekilden Bakan Koca’ya kritik soru: Kaç sağlık çalışanında corona virüsü tespit edildi?

Türkiye’deki vaka sayısı gün geçtikçe artan corona virüsü, en çok sağlık çalışanlarını etkiliyor. Büyük fedakârlıkla çalışan doktorlar, hemşireler ve hasta bakıcılar en büyük risk grubunu oluşturuyor.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, hastalarla yakın temasta olan sağlık çalışanlarına yeteri kadar malzeme desteği sağlanmadığı için corona virüsüne yakalandıklarını ileri sürdü.

“KAÇ SAĞLIK ÇALIŞANINDA CORONA VİRÜSÜ ÇIKTIĞINI AÇIKLAMALIDIR”

‘Bakanlık kaç sağlık çalışanımızda corona virüsüne rastlandığını açıklamalıdır’ diyen Yokuş, şu ifadeleri kullandı:

* Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ısrarla sağlık çalışanlarının malzeme eksiği olmadığını belirtiyor. Bize gelen bilgilerde ise sağlık çalışanlarının ciddi bir malzeme eksiği olduğu yönünde.

* Malzeme sorunu yaşayan ve corona virüsüne yakalanmada en büyük risk grubunu oluşturan sağlık çalışanlarımızın en ufak bir malzeme sıkıntısı çekmemesi gerekir.

* Maalesef kamuoyunda da birçok sağlık çalışanımızın koruyucu malzeme eksikliğinden dolayı corona virüsüne yakalandıklarını duyuyoruz. Sağlık Bakanı kaç sağlık çalışanımızda corona virüsü çıktığını açıklamalıdır.

“KAMUDA GÖREV YAPAN BÜTÜN ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ GEREKİR”

Kamuda görev yapan bütün çalışanlarının corona virüsü salgınına karşı bilgilendirilmesi gerektiğine de vurgu yapan Yokuş, sözlerine şöyle devam etti:

* Sağlık çalışanlarımızın yanında şu an görevinin başında olan polis, jandarma ve diğer kamu çalışanlarına bu virüsle mücadele kapsamında ne kadar bilgi verildi? Hepsinin yeteri kadar koruyucu malzemesi var mı? Bu soruların hepsinin cevabı muamma.

* Bugün bazı polis ve emniyet müdürlerinde de corona virüsü çıkmış. Hiç vakit kaybetmeden çalışanlarımızın eksikleri varsa derhal giderilmeli. Aksi halde önünü alamayacağımız büyük bir felaketle karşı karşıya kalabiliriz.