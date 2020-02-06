İYİ Partili vekilden SÖZCÜ’nün yargılandığı madde için değişiklik teklifi

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, örgüte üye olmadıkları halde örgüt üyesi gibi cezalandırılan Sözcü, Cumhuriyet gibi muhalif basın mensupları ile eleştirileri nedeni ile yargılananlar için TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi verdi. TCK’daki ilgili maddenin keyfi şekilde yorumlandığını belirten Subaşı, muhalif görüş ileri süren birçok kişinin bir şekilde suç örgütünün üyesi olarak cezalandırıldığını söyledi.

“YARDIM KAVRAMI AÇIKLIĞA KAVUŞMALI”

‘Yardım’ kavramının açıklığa kavuşması gerektiğini belirten Subaşı, şunları söyledi; “TCK 220/7 kapsamında ‘yardım’ kavramının keyfiliği ve muğlaklığı ortadan kaldıracak şekilde somutlaştırılmasını ve yardım nedeniyle örgüt üyeliğinden değil ‘suça yardım’ hükümlerinin uygulanmasını önermektedir.

Öyle ki, Yargıtay 6. Ceza Dairesi 07.01.2013 gün, 2012/11870 E. ve 2013/3 sayılı kararında, ‘Sanıkların örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettiklerine ilişkin iletişim tespit tutanakları ve diğer somut kanıtların neler olduğu karar yerinde gösterilip tartışılmadan, yazılı biçimde mahkümiyetlerine karar verilmesi, … bozmayı gerektirmiştir’ demiştir.

Söz konusu maddeler Cumhuriyet ve Sözcü gazetesi yargılamalarında esas alındı. Yıllarca FETÖ’ye karşı yazılarıyla, görüş ve fikirleriyle mücadele veren ve uyaran Sözcü ve Cumhuriyet gazetesi yazarları, madde 220/7 fıkrası temelinde cezalandırılmıştır.

Söz konusu düzenlemeyle bireyin, Anayasa’da güvence altına alınmış olan hak ve özgürlüklerine yönelik fiillere karşı da korunması amaçlandığı halde uygulamada daha büyük hak ihlalleri ve keyfilik ortaya çıkarmıştır.”

“MUHALİF GÖRÜŞTE OLANLAR SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ GİBİ CEZALANDIRILIYOR”

Uygulamada; ‘örgüte üye olmak ile üye olmadığı örgüte yardım etmek veya üyesi olmadığı örgüt adına suç işleme’ fiilleri arasında fark kalmadığını hatırlatan Subaşı; “Hatta yardım etme fiilini gerçekleştiren kişinin üye olmaktan yargılanan kişiye göre, üye gibi cezalandırılmasının daha kolay olduğu görülmektedir. Dahası maddenin keyfiliğe yol açacak şekilde yorumlanması nedeniyle, muhalif görüşte olanların bir şekilde bir suç örgütünün üyesi olarak cezalandırılması mümkün olmaktadır. Hal böyle olunca eleştirel görüşler ile düşünce özgürlüğü de baskılanmaktadır” diye konuştu.

SUBAŞI’NIN KANUN TEKLİFİ;

MADDE 1- 26.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 220. Maddesi 7. Fıkrasında yer alan “yardım” ifadesinden önce gelmek üzere;

“somut olarak örgüte ve somut suça” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- 26.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 220. Maddesi 7. Fıkrasında yer alan “örgüt üyesi olarak” ifadesi kanun metninden çıkarılmıştır.

MADDE 3- 26.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 220. Maddesi 7. Fıkrası kanun metninden çıkarılmıştır.

MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.