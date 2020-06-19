İYİ Partili vekilin tayin isyanı

Bahşi'nin baktığı davalar arasında eski bir bakanın dosyasının da bulunduğu ve bu nedenle tayin edildiği öne sürülüyor. Bahşi, bağımsız yargının baskı altında olduğunu belirterek Ankara Fikri ve Sınai Haklar 1. Hukuk Mahkemesi Hâkimi eşinin Salı günü terfi ettirildiğini, Çarşamba ise tayin edildiğini söyledi. Bahşi, “38 yıllık bir hakim, siyasi saiklerle haksızlığa uğradı. Salı günü meslekte mümtazen terfi ettiğini öğrenen bir hakimin Çarşamba günü baktığı davanın eski bir bakana ait olduğu için tayin edilerek davadan el çektirilmesi, adaleti bir nüfuz karşısında kilim etmektir” dedi.

HUKUKSUZLUK HAKİM

Bahşi şunları söyledi: “Hakimler 3 yılda bir terfi ettirilir. Talebi olmadan emekliliği yakın bir hakim olan eşim bir başka mahkemeye üye olarak tayin edildi. Görüyoruz ki, mesele adalet değil, mesele şahsi menfaat meselesidir. Mesele her şeyi herkesten iyi bildiğini zanneden bir zihniyetin yönettiği Türkiye'de, bir hâkimin, eşinin bir başka partide milletvekili olmasının bile sorun yaratmasıdır. Hâkimin adaletsizliğe uğradığı yerde, hukuksuzluk hakim olur.” Bahşi, kendisi, eşi, oğlu, kızı, gelini ve damadının da hukukçu olduğunu söyleyerek, “Önceki yıllarda 42 puan alarak hakim yapılan AK Parti yönetici çocuklarının hakim yapıldığı dönemde hem yazılı sınavda hem de sözlü sınavda başarılı olan ama Feridun Bahşi'nin kızı olduğu için ‘kazandı' listesinden, çıkarılan bir kızın babasıyım” dedi.