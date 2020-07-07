İYİ Partili Yokuş’tan köylüyü azarlayan AKP’li Özdemir’e tepki: Halkımız hesabını sorar!

Konya Ilgın'a bağlı Çavuşcugöl mahallesinde 3 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun 165 bin metrekare sahada kömür üretim faaliyetlerini devam ettirebilmesi için acil kamulaştırma kararı alınmasına bölge halkı tepki göstermiş, bunun üzerine AKP Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir ve Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş bölge sakinlerini ziyaret etmişti.

“MEMLEKETİ BİTİRDİNİZ”

Köy meydanında toplanan bölge halkına acele kamulaştırma kararı hakkında bilgi veren ikiliye yaşlı bir adam “Memlekette satmadık yer bırakmadınız, memleketi bitirdiniz. Siz de hiç mi Allah korkusu yok?” diyerek sitemde bulundu.

“BÖYLE TERBİYESİZLİK GÖRMEDİM”

Yaşlı adamın tepkisine sinirlenen AKP'li Özdemir ise “Yaptığınız ayıp. Bizim yaşlıya hürmetimiz var. Konuştuğunuz laftan haberiniz yok. Köyü satan da, bitiren de şerefsizdir. ‘Köyü sattı' diyen de şerefsizdir. Böyle bir terbiyesizlik görmedim” diyerek azarladı.

İYİ PARTİLİ VEKİLDEN ÖZDEMİR'E TEPKİ

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, kendisine tepki gösteren vatandaşları azarlayan Özdemir'e sert tepki gösterdi.

Özdemir'in doğup büyüdüğü köyde bölge halkına sert karşılık vermesinin utanç verici olduğunu değerlendiren Yokuş, “Hacı Ahmet Özdemir kendi köylülerinin oyuyla milletvekili seçiliyor üstüne de onlara hakaret ediyor. Çavuşcugöl halkının haklı feryadına hakaretle ve tehditle karşılık verilmesi utanç verici bir durumdur. Milletten vekalet alıp millete tepeden bakmak ve aşağılamak insani bir davranış değil” dedi.

“KÖYLÜLER ZEHİRLENME RİSKİYLE YAŞIYOR”

Bölge halkının ekili tarım arazilerine haber verilmeden acele kamulaştırma kararı çıkarıldığını ifade eden Yokuş, şöyle konuştu:

* Hacı Ahmet Özdemir'den 1 hafta önce bölgede köylülerimizle bir araya geldim.

* Vatandaşların 165 bin metre kare arazisine acele kamulaştırma kararı ile el konulmuş.

* Bu araziler ayrıca hem birinci sınıf tarım arazi, hem de sit alanı. DSİ'nin raporunda da burada kömür çıkarmanın uygun olmadığı görüşü var.

* Kamulaştırma kararı sonrası kömür madeni için hasat beklenmeden köylünün tarım arazisine iş makineleriyle giriliyor.

* Burada yaşayan bine yakın köylü sadece ata topraklarını kaybetmekle kalmıyor, aynı zamanda kömür tozu ile zehirlenme riskiyle yaşıyor.

“BANA EŞLİK EDEN VATANDAŞLAR TEHDİT EDİLMİŞ”

Kendisinden sonra bölge halkını Özdemir'in ziyaret ettiğini ve halka hakaretler savurduğunu vurgulayan Yokuş, şu ifadeleri kullandı:

* Bölge halkı burada haklı olarak vekile tepki gösteriyorlar.

* Vekil doğup büyüdüğü köyde köyün insanlarına ‘şerefsiz' diyerek hakaret ediyor. Bu kabul edilir bir durum değil.

* Üstelik benim bölgeyi incelemelerim sırasında bana eşlik eden vatandaşlarda telefonla aranarak tehdit edilmiş.

* AKP'li vekil ve güvenlik güçlerinin bölge halkına hakaretle ve tehditle karşılık vermesi kabul edilebilir bir durum değil.

“HALK BUNUN HESABINI SORAR”

“AKP halkımızı korkutarak bir yere varamaz” diyen Yokuş, şunları söyledi:

* Başta Hacı Ahmet bey olmak üzere devlet gücünü arkasına alarak vatandaşa sopa sallayan kamu görevlilerini kınıyorum.

* Bilsinler ki halkımızın yanında biz varız.

* Halkımız bu insanı olmayan davranışın hesabını elbet sorar Konyalı hemşehrilerimi kimse tehdit edemez ve aşağılayamaz herkes haddini bilmelidir.