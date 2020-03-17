İYİ Parti’li Zafer Kaya: “Edirne’nin sınır kapıları kapatılsın”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Türkiye'de de 47 kişide tespit edildiği açıklanan corona virüsüne karşı İYİ Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya, Türkiye'nin Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan sınır kapılarının tedbir amaçlı kapatılması gerektiğini söyledi.

Kaya, Bulgaristan ve Yunanistan'dan Edirne'ye turistik ve alışveriş amacıyla çok sayıda kişinin geldiğine dikkat çekerken, Edirne'de corona virüsü vakası tespit edilmeden önce sınırların kapatılarak önlem alınması gerektiğini ifade etti.

‘İŞ İŞTEN GEÇMEDEN BUNU YAPALIM'

Kaya, yazılı açıklamasında, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Türkiye'de de 47 kişide tespit edildiği açıklanan corona virüsüne dikkat çekti.

Başkan Kaya, sınır kenti olan Edirne'de, Yunanistan ve Bulgaristan'dan turistik ve alışveriş amacıyla gelen çok sayıda aracın bulunduğunu ifade ederek şunları söyledi:

* Günlerdir koronavirüsle uğraşıyoruz. Özellikle Sağlık Bakanlığı yetkilileri canla başla mücadele ederek üstün başarı gösteriyorlar. Bu kapsamda Edirne'mizde de önlemler alınmıştır. Sevindirici olan, bildiğimiz kadarı ile herhangi bir vakaya rastlanmamıştır. Ama şehrimizde Yunanistan ve Bulgaristan araçları cirit atmaktadır.

* Bilindiği üzere bu iki ülkede de koronavirüs vakaları ülkemizden daha fazla var ve en önemlisi ölümle sonuçlanan durumlar var. Bu durumlar üzücüdür. Henüz şehrimizde böyle bir vaka görülmemişken, acilen sınır kapılarının tedbir amaçlı kapatılması gerekir. İş işten geçmeden bunu yapalım. Her can değerlidir.

‘TOPLAM 5 SINIR KAPISI BULUNUYOR'

Edirne'nin Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan toplam 5 sınır kapısı bulunuyor. Edirne'de, Türkiye'den Bulgaristan'a geçişler için kullanılan Kapıkule Sınır Kapısı ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın yanı sıra, Yunanistan'a geçişlerin olduğu Pazarkule Sınır Kapısı, İpsala Sınır Kapısı ve Uzunköprü Sınır Kapısı yer alıyor.

Yunanistan'da bugüne kadar toplam 352 corona virüsü taşıyan kişi tespit edildiği, 4 kişinin ise hayatını kaybettiği, Bulgaristan'da virüs taşıyan kişi sayısının ise 67, hayatını kaybedenlerinin sayısının da 2 olduğu açıklanmıştı. Yunanistan, Türkiye'ye açılan sınır kapılarını, Edirne'de yaşanan mülteci akını nedeniyle kapatmıştı.