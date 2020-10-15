İYİ Partililere “yeşil alan” müdahalesi

İmza kampanyası için parkta bulundan karavandaki Genel Başkan Meral Akşener’in fotoğraflarının da aynı görevliler tarafından tahrip edildiğini belirten İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, “Bir grup kendini bilmez, haddini, sınırını bilmez görevli geldi ve karavanımızda bulunan Genel Başkanımızın fotoğrafına zarar verdi. Bu alçaklık yetmedi, Defne Park girişindeki Atatürk'ün sözünün bulunduğu pankartı da sökerek gasp etti. Bütün bu alçaklık, emniyet tarafından tespit edilmiş ve hukuki her türlü mücadele başlatılmıştır.” dedi.

“30 YILLIK AĞAÇLARA KIYILMAK İSTENİYOR”

Süreç hakkında bilgi veren Kavuncu, Başakşehir 1. Kısım Mahallesi'nde yer alan iki alışveriş merkezinin ortasından geçen yol sebebiyle Başakşehir Belediyesi'ne dava açıldığını ve bu davanın da Başakşehir Belediyesi'nin 23 milyon TL ödeme yapması kararıyla sonuçlandığını hatırlatarak şöyle devam etti: “Daha sonra belediye bu yolu kapattıktan sonra alternatif bir yol açmak için bugün burada bulunduğumuz Defne Park'ı kamulaştırarak yol geçirmek istiyor.

“ALTERNATİF YOLLAR VAR”

“Üstelik bu girişim, alternatif olabilecek hazır yollar varken gerçekleştirilmek isteniyor. Başakşehir Belediyesi 19 eylülde, hızlıca bir oldu bittiyle bu kararını uygulamaya soktu ve parkın etrafını çevirdi. Üstelik belediyenin belirttiği ilk projede görüyoruz ki; Defne Park'ta yer alan 30 senelik ağaçlara kıyılmak istenmektedir”

“MÜCADELEMİZİN AMACI AZ KALAN NEFES ALABİLDİĞİMİZ YERLERİ KORUMAK”

Konuya ilişkin başlattıkları imza kampanyasıyla birlikte kamuoyu oluşturduklarını belirten Kavuncu, “ Mücadelemizin amacı Başakşehirlinin olan 23 milyon TL'nin ödenmemesi, aynı zamanda az kalan nefes alabildiğimiz yerleri korumak ve Başakşehirlinin hafızasında yer eden 30 yıllık ağaların da kesilmemesidir. Gördüğünüz gibi, doğa ve ağaç düşmanlığının kan emici dişlilerine karşı Başakşehir İlçe Başkanlığımız, gayet demokratik ve hukuki bir mücadele yöntemi uyguladı” ifadelerini kullandı.

“HERKES HADDİNİ, YERİNİ BİLSİN!”

Başakşehir Belediyesine bağlı olduğu iddia edilen ekiplerin, İYİ Parti'nin çalışmalarına engel olmaya çalıştığını aktaran Kavuncu, “Bir grup kendini bilmez, haddini, sınırını bilmez görevli geldi ve karavanımızda bulunan Genel Başkanımızın fotoğrafına zarar verdi. Bu alçaklık yetmedi, Defne Park girişindeki Atatürk'ün sözünün bulunduğu pankartı da sökerek gasp etti. Bütün bu alçaklık, emniyet tarafından tespit edilmiş ve hukuki her türlü mücadele başlatılmıştır.

Hiç kimse ama hiç kimse, Ulu Önderimiz Atatürk'e ve Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e hadsizlik, terbiyesizlik yapamaz. Başakşehir Belediyesi'ne buradan sesleniyorum. Bünyenizdeki o partizanları üzerimizden çekin! Genel Başkanımıza yapılan bu saygısızlığın sorumluları için gerekeni yapın! Yoksa biz, buradaki saygısızlığı unutmayacağız ve gerekeni kendimiz yapacağız. Herkes haddini, yerini bilsin!” dedi.