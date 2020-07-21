İYİ Parti’nin fındık için araştırma önergesi AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yıl fındıkta beklenen rekoltenin 665 bin ton olduğunu açıklamıştı. Pakdemirli’nin rekolteyi yüksek açıklamasına CHP ve İYİ Parti’den çok sert tepkiler gelmişti. İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün fındık üreticilerinin sorunlarına ilişkin Meclis Başkanlığı'na verdiği araştırma önergesi AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

“SORUNLARIN DETAYLI OLARAK İNCELENMESİ” TALEBİYLE ÖNERGE VERİLDİ

Örs'ün ‘Fındık üreticilerinin sorunları, fındık fiyatları, fındığa dayalı gıda sanayisine teşvik' hakkında Meclis'e verdiği araştırma önergesinde şu ifadeler yer aldı:

* Fındık üreticilerimizin yaşadığı sorunların detaylı olarak incelenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması; önceki yıllarda yaşanan mağduriyetlerin yaşanmaması; fındık piyasası ve fındık fiyatlarının spekülasyondan uzak, tekelci yaklaşıma müdahale fırsatı vermeyecek şekilde oluşması, fındığa dayalı gıda sanayisini teşvik programlarının hazırlanması, fındıkta kalite ve verimin arttırılması için çalışmalar yapılması amacıyla Anayasa'nın 98. İçtüzüğünün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.

“AKP VE MHP'NİN OYLARIYLA KABUL EDİLMEDİ”

İYİ Parti TBMM Grubu'nun resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, “Trabzon Milletvekilimiz Hüseyin Örs tarafından Meclis Başkanlığına sunulan “Fındık üreticilerinin sorunları, fındık fiyatları, fındığa dayalı gıda sanayisine teşvik” hakkındaki Araştırma Önergesi Ak Parti’nin ve MHP’nin verdiği oylar neticesinde kabul edilmemiştir” denildi.

FINDIK TARTIŞMASINDA NELER YAŞANMIŞTI?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yıl fındıkta beklenen rekoltenin de 665 bin ton olduğunu açıklamıştı. CHP ve MHP'den Pakdemirli'ye çok sert tepki gelmişti. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ise “Sizler ahlaksızsınız. Bu şekilde Türkiye'yi uluslararası sermayeye peşkeş çekenlerin hepsi utanmazdır” demişti.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise, “Tarım Bakanı bugün fındık üreticisine ihanet etmiştir” açıklamasında bulunmuştu. Enginyurt, açıklamalarının ardından kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti. MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz ise Enginyurt’un ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesine duyarsız kalmamak adına istifa ettiğini açıklamıştı.

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