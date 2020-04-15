İYİ Parti’nin gönderdiği yardım kolisini devlet gönderdi zannetti!

İYİ Parti'nin corona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttığı yardım kolisinin içinden çıkan İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in afişini gören vatandaş, kolileri devletin gönderdiğini zannederek, partilileri kolilere afiş sıkıştırmakla suçladı.

“DEVLETİN YOLLADIĞI KOLİYE AFİŞ Mİ SOKUYORSUNUZ?”

“Sizin gönderdiğiniz koliyle mi ben doyacağım” ifadelerini kullanan vatandaş, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, “Bana böyle bir koli geldi. İçini açtım, bir de ne göreyim parti. Hayırdır?, Hayırdır? Bir koliyle mi, devletin yolladığı koliye siz afiş mi sokuyorsunuz? Ne bu? Devletin yolladığı koliye siz afiş mi sıkıştırdınız? Hayırdır? Sizin yolladığınız koliyle mi ben doyacağım? Aç mı kaldım bu zamana kadar?” dedi.

“HER ŞEYE RAĞMEN İYİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İYİ Partili Cem Gönenç ise, “gelişen olaylar karşısında, İYİ Parti Gölcük İlçe Teşkilatı olarak açıklama yapma ihtiyacımız hasıl olmuştur.” notuyla, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Sergilenen tavrın kendilerini üzdüğünü belirten Gönenç, şu ifadeleri kullandı;

*Kamuoyunun bilgisine… İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanlığı olarak yaklaşan ramazan ayı öncesinde sıkıntıları yardımlaşarak aşmak adına hiç kimseye inancını, kimliğini, siyasi görüşünü sormaksızın yardım elimizi uzatmaya çalıştık.

*Bu kampanyamızı hedef alan ve sosyal medya üzerinden Türkiye genelinde yayılan bir video ile sergilenen tavır bizleri derinden üzmüştür.

*Biz İYİ Parti olarak her şeye rağmen iyilik yapmaya ve iyi olmaya devam edeceğiz. İyi bizim sadece siyasi tabelamız değil ahlaki ve yaşamsal düsturumuzdur. Saygılarımızla duyururuz.

GÖLCÜK BELEDİYESİ'NDEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Gölcük Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, “Biz Gölcük Belediyesi olarak yardımda bulunmadık. Kutunun üzerinde yazdığı gibi İyi Parti ilçe başkanlığı yapmış bu yardımı.” ifadeleri yer aldı.