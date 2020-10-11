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İYİ Parti’nin İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı belli oldu

İYİ Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı’na Hamza Yurtsever atandı.

17:05 -
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İYİ Parti’nin İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı belli oldu

Devir teslim töreni İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasında gerçekleştirildi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Saltuk Buğra Kavuncu ve İstanbul Gençlik Politikaları Başkanı Kürşat Ceylan’ın da katıldığı devir teslim töreninde Hamza Yurtsever, görevi eski İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Burak Çakıroğlu’ndan devraldı.

İYİ Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Hamza Yurtsever

Yurtsever, İl Başkanlığı görevinden önce Kadıköy İlçe Başkan Yardımcılığı, İstanbul Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcılığı ve son olarak Genel Merkez Gençlik Kolları MYK üyeliği görevlerini yürütmüştü.

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