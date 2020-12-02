İYİ Parti’nin mahalle esnafına destek teklifi AKP ve MHP tarafından reddedildi

Pandemi nedeniyle ekonomik anlamda zor günler yaşayan mahalle esnafının alışveriş yapılarak desteklenmesi ve sorunlarının araştırılması için İYİ Parti Samsun Milletvekili, KİT Komisyonu Üyesi Bedri Yaşar tarafından verdiği Meclis Araştırma Önergesi, AKP ve MHP’nin ‘ret’ oyu vermesiyle kabul edilmedi.

“500 BİN İŞ YERİ KAPANDI”

Araştırma önergesinin kabul edilmemesine anlam veremediğini belirten Yaşar, pandemi şartlarının ekonomiyi önemli ölçüde etkilediğini ve birçok iş yerinin kapandığını söyledi. Yaşar, “Çok sayıda mahalle ve sokakta dükkân ve işyerleri kapanmıştır. Üretim, istihdam ve ticaret durmuştur. Evde kalma sürecinde sadece esnaf ve sanatkâr kesiminde 500 bin işyeri mücbir sebepten kepenk kapatmıştır. Mücbir sebep ve genelge kapsamında kapatılan bu işyerlerine bir de iş yapamadıkları için kapanan işyerleri eklenmiştir” diye konuştu.

“NORMALLEŞME SÜRECİ SONRASINDA DA BİR CANLANMA OLMADI”

Küçük ve orta boy işletmelerin, ülkemizde toplam işletmeler içinde yüzde 98, toplam istihdam içinde yaklaşık yüzde 60, toplam üretim içinde yüzde 37 ve toplam yatırım içinde de yüzde 26’Iık bir paya sahip olduğunu vurgulayan Yaşar, “Mahalle esnafı, ülkemizin ekonomik ve sosyal hayatında önemli bir yere sahiptir. Her ekonomik kriz döneminde olduğu gibi corona virüsü salgını döneminde de, yine en fazla etkilenen kesim mahalle esnafı kesimi olmuştur. Bu kesimin işleri, kepenk kapatılan 3 aylık dönemde tamamen durmuş ve 1 Haziran sonrasında da tam olarak maalesef canlanmamıştır.

İş hacminin daralması ve düşen karlılık gibi sorunlar, mahalle esnafını zorunlu giderlerini bile karşılayamaz duruma düşürmüştür. Bu kesimde, sermaye tükenmiştir. Gelir olmayınca giderlerde karşılamaz hale gelmiştir. Bankalardan aldıkları kredileri ödeyemeyen, vergi ve sosyal güvenlik primlerini yatıramayan mahalle esnafının sayısı hızla artmaktadır. Bu kesimde, kapalı oldukları dönemde kiralar birikmiştir” ifadeleri kullandı.

“2019’DA 114 bin 977 ESNAF İFLAS ETTİ”

Mahalle esnafının hükümet tarafından yeteri kadar desteklenmediğini açıklayan Yaşar, “Hükümet tarafından şimdiye kadar açıklanan paketler hep büyük işletmelere yönelik olmuştur. Mahalle esnafının nakdi destek konusundaki talebi karşılanamamıştır. Elbette bu salgın döneminde tüm işletmelerle birlikte, büyük işletmelere de destek verilmelidir. Ancak yanlarında çalışan ve aileleri ile birlikte ülke nüfusunun beşte birini temsil eden mahalle esnafının da evine ekmek götürmesi sağlanmalıdır.

Sadece 2019 yılında 114 bin 977 esnafın iflas ederek, kepenk kapatmak zorunda kaldığı unutulmamalıdır. Türkiye, ekonomik ve sosyal anlamda çok zor günlerden geçmektedir” dedi. Yaşar, ülke olarak zor bir süreçten geçildiğini söyleyerek hükümetten esnafa faizle kredi değil, hibe olarak nakit para desteği yapması gerektiğini dile getirdi.