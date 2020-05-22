İyilik bulaştı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, “İyilik bulaşıcıdır” sloganıyla başlattığı yardım kampanyaları büyük ilgi gördü.

Yavaş'ın veresiye defterlerinin kapatılması ile başlattığı, “6 Milyon Tek Yürek'' hareketinde, “Su ver, Bilet ver ve El ver' kampanyası için 15 milyon sınırı geçildi.

Hayırseverler 72 bin ailenin su faturalarının tamamını ödedi. İcra borcu olan vatandaşların su faturalarının ödenme işlemleri ise devam ediyor.

147 BİN FATURA ÖDENDİ

Kampanya sırasında 6 milyon 600 bin lira tutan, 147 bin 322 adet su faturası ödendi. ‘'Bilet Ver'' ile de 660 bin TL'lik Anakart yüklemesi yapıldı.

‘'El Ver'' kampanyası ile ise ihtiyaç sahibi vatandaşlara 8 milyon 200 bin TL de nakit yardımı yapıldı. Daha önce de “İftar Ver” kampanyasıyla hayırseverler tarafından 500 bin 102 kişiye toplam 7 milyon 501 bin 530 TL tutarında sıcak yemek alınıp dağıtılmıştı.

İftar kampanyasıyla birlikte tüm yardımlar yaklaşık 23 milyon TL oldu. Kampanyalara “www.ankaratekyurek.com” adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptığı açıklamada, “Hızır olan kardeşlerim, alan eli görmeden iyilik eden veren el oldunuz, bayram arifesinde yüz güldürdünüz. Su gibi aziz olun, aziz kalın” dedi.