İzinsiz çalışan sekiz yabancı uyruklu kadın yakalandı

Polis ekipleri Nazilli'de faaliyet gösteren içkili mekanlarda yaptığı denetimlerde, bir iş yerinin kapalı alanında sigara içildiği, çalışan iki personelin kimlik bildiriminin yapılmadığı ve sekiz yabancı uyruklu şahsın izinsiz olarak çalıştığını tespit etti.

Çalışma izinleri bulunmayan kadınların ülkelerine geri gönderileceği öğrenildi. Bir diğer içkili eğlence mekanında yapılan denetimde ise, saat 22.00'den sonra faaliyetine devam ederek covid-19 tedbirlerini ihlal ettiği, kapalı alanında sigara içildiği ve 4 kadın şahsın konsomatrislik yaptığını tespit eden polis ekipleri, idari işlem yapılmak üzere tutanak düzenledi. (İHA)