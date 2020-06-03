İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda uçuşlar başladı

Kısıtlamaların kalkmasıyla iç hat seferlerine başlanıldığını belirten TAV Ege Genel Müdürü Erkan Balcı, şu açıklamayı yaptı:

* Havalimanımızda yeniden yolcularımızı karşılamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz.

* Bu süreçte yurda dönen vatandaşlarımıza ve evde kaldığımız dönemde büyük önem taşıyan kargo uçuşlarına kesintisiz hizmet vermeye devam ettik.

* Önceliğimiz ise çalışanlarımızın ve yolcularımızın sağlığı oldu.

* Bu haftadan itibaren tüm ülkede kontrollü bir şekilde biz de tarifeli iç hat seferlerini karşılamaya başladık. Önümüzdeki günlerde dış hat seferlerinin de başlamasını umuyoruz” dedi.

HAVALİMANINDA ÖNLEMLER ALINDI

İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda SHGM tarafından yayınlanan Havaalanı Pandemi Tedbirleri ve Sertifikasyonu Genelgesi'ne uygun olarak, yolcuların ve havalimanı çalışanlarının terminal genelinde fiziksel mesafelerini korumalarına yardımcı olmak üzere yönlendirmeler ve işaretlemeler yapıldı.

Tüm terminal dezenfekte edildi. Tüm çalışanlara eğitim verildi ve görev alanlarına göre uygun koruyucu ekipman sağlandı.

Terminalin tüm giriş noktalarına yolcu ve çalışanların vücut ısılarını ölçmek üzere termal kameralar yerleştirildi. Yolcuların uygun olan her aşamada temas etmeden hizmet alabilmesi için düzenlemeler gerçekleştirildi.

Genelgeye uygun olarak ilk aşamada havalimanlarına refakat zorunluluğu dışında yolcu olmayanların girişine izin verilmeyecek. Çalışanların ve yolcuların terminalde maske takması zorunluluğu bulunuyor.