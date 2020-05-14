İzmir Bilim Kurulu’ndan AVM uyarısı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulu, corona virüsü salgınında normalleşme sürecinin ilk adımı olarak 11 Mayıs Pazartesi günü alışveriş merkezlerinin açılması üzerine bir açıklama yayımladı. Bilim Kurulu ”Halk sağlığının henüz tesis edilmediği koşullarda AVM gibi devasa kapalı alanlar ve insan sirkülasyonuna sahip alanlar henüz salgın tam kontrol edilmemişken açılmamalıdır” denildi.

”HALKIMIZIN UYUM SAĞLAMASI ZAMAN ALACAKTIR”

Bilim Kurulu’nun yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

* Sağlık Bakanlığı’nın 9 Mayıs 2020 tarihli ‘Covid-19 AVM ve AVM içindeki iş yerlerinde alınacak önlemler’ yazısında yer alan önerilerin, halkımızda bu hastalık ile ilgili sağlık okuryazarlığının yeterince oluşmadığı ve kurallara uyma, önerileri uygulama konusunda istenilen düzeye henüz gelinemediği göz önüne alındığında, bulaşı engellemeye yetmeyeceği endişesini taşıyoruz.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın 12 Mayıs 2020 tarihinde attığı tweet de bu endişemizde ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyor:

* Bugün, AVM önlerinde uzun kuyruklar, AVM kapılarında yığılmalar oluştu. Sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadı. Maske takmayanlara bile rastlandı. Ne maske, ne sosyal mesafe, tek başına koruyucu değil. Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor. Mecbur değilsek evde kalalım.

* Bunca uyarıya, eğitime karşın fiziksel mesafe ve maske takma konusunda bile hedeflenen seviyeye ulaşılamamışken AVM’lerde el antiseptiği bulundurulması, giriş ve çıkışların kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenmesi, tuvalet, asansör kullanımı gibi bir dizi önleme halkımızın uyum sağlaması zaman alacaktır.

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