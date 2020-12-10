İzmir Büyükşehir Belediyesi binası boşaltılıyor

30 Ekim'de İzmir'i vuran 6.9'luk deprem Bayraklı'daki birçok yapının yıkılmasına neden olurken İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Konak Atatürk Meydanı'ndaki ana binasını da olumsuz etkiledi.

Depremin ardından belediye binasına orta hasarlı raporu verildi. Güvenlik nedeniyle binadan tahliye kararı alındı. Burada hizmet veren birimlere ait mobilya, ofis malzemeleri, elektronik eşya, arşiv ve evrakın yeni çalışma alanlarına taşınma işlemleri başladı.

Tüm eşyalar paketlenerek kodlandı ve birimlerin bundan sonra faaliyet göstereceği Kültürpark holleri, Egemenlik Evi, Oğuzlar Ek Hizmet Binası, İtfaiye Daire Başkanlığı ve Zabıta Daire Başkanlığı hizmet alanlarına taşınması sağlandı. Taşınma sürecinin ay sonuna kadar devam edeceğini bildirdi.

BİNA YAPILDIĞINDA ELEŞTİRİLMİŞTİ

İzmir Büyükşehir Ana Hizmet Binası’nın projeleri 1966 yılında açılan “Mimari Proje Yarışması” sonucu elde edildi. Binanın inşaatı 1968 yılında başladı ancak 1982 yılında açılışı yapıldı.

Beş bloktan oluşan devasa binanın yapımı, Konak Meydanı'nı daralttığı ve şehircilik bilimine uygun olmadığı gerekçesiyle eleştirilmişti. İlerleyen yıllarda yapının depreme dayanıksız olduğu ortaya çıkmış, nitekim 30 Ekim 2020'deki merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6.9 büyüklüğündeki depremde bina hasar görmüştü.

SOYER: BU ALANI MEYDANA KATACAĞIZ

30 Ekim depreminin ardından kullanılamaz hale gelen belediye binasında yapılan teknik incelemeler sonucu orta hasarlı rapor çıktıktan ve yapıda güçlendirilme yapılması önerildikten sonra Tunç Soyer farklı düşüncede olduğunu açıklamıştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, güçlendirmeyi tercih etmediklerini belirterek “Belediye ana hizmet binasını yıkıp, yerine Hükümet Konağı ile bütünleşen sembolik bir başkanlık ve meclis binası yaparak, kalan alanı Konak Atatürk Meydanı’na katacağız. İzmir’e ve İzmirliler'e hayırlı olsun. Umarım Konak'taki diğer kamu kurumlarına da örnek olur” dedi.