İzmir Büyükşehir Belediyesi kırsaldaki üreticiye destek oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kırsaldaki üreticiyi desteklemek amacıyla meyve fidanı dağıttı. Bayındır’lı üreticiler 2020 yılının ilk meyve fidanlarını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in elinden aldı. Tunç Soyer, “Atamızın da dediği gibi ‘köylü milletimizin efendisidir’. Biz sizi efendi yapmaya devam edeceğiz. Terle, güçle yanınızda olacağız” dedi.

‘İZMİR’İ VE TÜRKİYE’Yİ DOYURMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı fidan dağıtımına Bayındır'dan başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bayındır Zeytinova Mahallesi'nde düzenlenen törenle ilçede bu yılın bahar döneminde 527 köylüye verilecek olan 13 bin 85 armut, ayva, ceviz, dut, elma, erik, kayısı, kestane, şeftali, vişne ve zeytinden oluşan fidanların dağıtımını başlattı.

Türkiye’nin daha önce tahıl ambarı olduğunu ancak tablonun giderek değiştiğini kaydeden Soyer, ‘başka bir tarımın mümkün’ olduğunu düşündüklerini, bunu gerçekleştirmek için de üreticiye desteklerinin devam edeceğini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak üreticinin ürettiği her ürünü satın alacaklarını kaydeden Soyer, “Hiç kuşkunuz olmasın ürettiğiniz ürünü dünyaya pazarlamak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Hiçbir ürününüz elde kalmayacak. Huzurunuzda bunu taaahhüt ediyorum. Bu topraklarda çok daha güzelini birlikte ele ele üretmeye, İzmir’i ve Türkiye’yi doyurmaya devam edeceğiz.” dedi.

KOOPERATİFLERE CAN SUYU

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kırsal kesimde üreticiyi desteklemek ve köylerdeki tarımsal çeşitliliği zenginleştirmek amacıyla üreticiye meyve fidanı dağıttığını duyurdu. “Fidanlar Bizden, Meyveler Sizden” kampanyası kapsamında armut, ayva, badem, ceviz, dut, elma, erik, kayısı, kiraz, nar, şeftali, vişne, zeytin, mandalina, incir ve kestane olmak üzere 4 milyon 374 bin meyve fidanı dağıtıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, fidanları üretici kooperatiflerinden alarak, kooperatifler aracılığıyla yine üreticileri desteklemeye ve ayakta tutmaya devam edeceklerini ifade etti.

‘BAYINDIR ÇİÇEĞİN BAŞKENTİ’

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen ise Soyer’e teşekkür ettiğini söyleyerek, “Büyükşehir Belediye Başkanı’mız 30 ilçeyi tek tek geziyor. Bugün muhtarlarımızla bir araya gelecek. Yerelde kalkınmayı sağlayacak çalışmaları kendisi çok iyi biliyor. Bugün ilçemizde meyve fidanı dağıtımı yapılıyor. Bereketli sezonlar olsun. Bayındır, çiçeğin başkenti. 4 milyon zeytin ağacı, 110 bin adet büyük baş hayvanımız var. Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte ortak projelerimiz olacak” dedi.