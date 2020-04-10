İzmir Büyükşehir Belediyesi tıbbi atık tesisi açtı

İzmir Büyükşehir Belediyesi corona virüsü (Kovid-19) salgınından korunmak için maske ve eldiven kullanımının arttığı bugünlerde Menemen'de yap-işlet-devret modeliyle bir Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi açtı.

Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Genel Sekreter Dr. Buğra Gökçe, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yüklenici Miroğlu Çevre A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Avcı katıldı.

‘TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK, DÜNYANIN İSE EN MODERN TESİSLERİNDEN'

Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise en modern örneklerinden biri olan bu tesisi açmaktan gurur duyduklarını ifade eden Soyer, şöyle konuştu:

* Aslında İzmir Büyükşehir Belediyesi, salgının başladığı ilk günden bu yana Türkiye’de en öncü, en ileri adımları atıyor olmasının bir tesadüf olmadığını öncelikle söylemek isterim.

* Çünkü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve geldiğimiz ilk günlerde yaptığımız ilk işlerden biri Toplum Sağlığı Daire Başkanlığı’nı kurmak oldu.

* Çünkü afetler, krizler karşısında ne yapılması konusunda önceden hazırlıklı olmamız gerektiğini düşünmüştük. Bugün de bunu yapmış olmanın ne kadar büyük bir fayda sağladığını görmüş olduk.

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‘RADİKAL BİR ÇÖZÜM ÜRETİYOR'

Tesisin daha önceden temelinin atıldığını anımsatan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Onlarca sağlık kurumu İzmir’de günde yaklaşık 20 ton tıbbi atık üretiyor. Bu tıbbi atıkların sterilizasyonu sağlanmadığı zaman, işte bugün baş başa olduğumuz salgın gibi durumlarda, bu tıbbi atıklar o salgınların da kaynağı haline geliyor.

* O nedenle bugün yaptığımız açılış son derece değerli. Yap-işlet-devret modeli ile bu tesisi hayata geçiren yatırımcımıza, bu zor günlerde, böyle bir başarıyı gerçekleştirmiş olduğu için teşekkür ediyorum.

İzmir’in her yerinde bugün kullanılan maske ve eldivenlerin, bir tıbbi atığa dönüştüğünü söyleyen Soyer, tesisin bunlar için de son derece radikal bir çözüm ürettiğini ifade etti.