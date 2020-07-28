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İzmir Büyükşehir Belediyesi: Tunç Soyer’in ismini kullanıyorlar, telefon dolandırıcılarına dikkat!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kanser hastalarını bahane ederek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe’nin adıyla para toplamaya çalışan dolandırıcılar hakkında İzmirlileri uyardı. Yapılan açıklamada bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı yurttaşların dikkatli olması istendi.

20:04 -
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İzmir Büyükşehir Belediyesi: Tunç Soyer’in ismini kullanıyorlar, telefon dolandırıcılarına dikkat!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer ve Genel Sekreter Buğra Gökçe'nin adıyla yapılan telefon dolandırıcılığına karşı İzmirlileri uyardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kendini Buğra Gökçe olarak tanıtan kimliği belirsiz kişilerin Tunç Soyer'in selamını ileterek kanser hastalarına yardım bahanesiyle aradıkları kişilerden para topladığı belirtildi.

VATANDAŞLARIN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE HABER VERMELERİ İSTENDİ

Bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı yurttaşların dikkatli olmasını isteyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, böylesi bir taleple karşılaşmaları durumunda yurttaşlardan İzmir Emniyet Müdürlüğü ile temasa geçmelerini önemle vurguladı.

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