İzmir Büyükşehir Belediyesi yolların bakım ve onarımını tamamladı!

Karşıyaka Anadolu Caddesi ve Konak Mürselpaşa Bulvarı'nda çalışmaların yapıldığını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu bölgede toplam 10 bin ton asfalt serimi yapıldığını açıkladı.

Anadolu Caddesi'ne 20 bin ton, Mürselpaşa Bulvarı ve Yeşildere Caddesi'ne de 13 bin ton asfalt serileceği de ifade edildi.

“EKİPLER İZMİR'İN YOLLARINI YENİLEMEYE DEVAM EDECEK”

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Kısa süre içerisinde pek çok kritik noktanın bakım, onarım ve asfalt serim işlerini yapan İZBETON ekipleri 4 günde 12 bin ton asfalt serimi yaptı.

* İzmir'in yoğun kullanılan ulaşım akslarından Karşıyaka Anadolu Caddesi ve Konak Mürselpaşa Bulvarı yoğun bir çalışmaya sahne oldu.

* Bu bölgede toplam 10 bin ton asfalt serimi yapıldı.

* Önümüzdeki günlerde Anadolu Caddesi'ne 20 bin ton, Mürselpaşa Bulvarı ve Yeşildere Caddesi'ne de 13 bin ton asfalt serilecek.

* Urla ve Dikili'de de çalışmalarına hız veren ekipler, kısıtlılık süresince bu noktalarda da bin 500 tonu aşkın asfalt serimi uyguladı.

* Hijyen ve korunma malzemeleri temin edilen ekipler, korona günleri süresince fiziksel mesafe kurallarına uygun şekilde çalışarak, program dahilinde İzmir'in yollarını yenilemeyi sürdürecek.

“TOPLAM 180 ARIZAYA MÜDAHALE EDİLDİ”

İZSU Genel Müdürlüğü'nün dört gün boyunca 3 bin 500 personelle sahada görev yaptığını ifade eden büyükşehir belediyesi, hizmetlerin aksamaması için 165 branşman, 15 ana boru olmak üzere toplam 180 arızaya müdahale edildiğini, ayrıca 441 adet kanalın bakım ve onarımı da yapıldığını ifade etti.

“BERGAMA VAPURUNDA TEKNİK BAKIM VE ONARIM YAPILDI”

İzmir Büyükşehir Belediyesi ulaşımda ayrıca metro, tramvay ve otobüslerde devam eden rutin temizlik faaliyetlerinin yanı sıra virüslere ve bakterilere karşı dezenfeksiyon çalışmalarının da sürdürüldüğünün altını çizen büyükşehir belediyesi, bu süreçte metro ve tramvay hatlarında bakım ve onarım çalışmaları tamamlandığını belirtti.

Açıklamada İZDENİZ'in, 1951 yılında hizmete giren şehrin simgelerinden Bergama Vapuru'nda teknik bakım ve onarım da yapıldı ifade edildi.