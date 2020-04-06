İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden nakit desteği!

Corona virüsü (Covid-19) nedeniyle işini kaybeden ve maddi anlamda zorlanan aileler için 400'er liralık nakit yardımı bugün başladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in önerdiği krizden etkilenen ailelere destek kapsamında ilk gün 15 bin 576 ailenin hesabına 400'er lira yatırıldı.

10 GÜN İÇİNDE 40 BİN AİLE YARARLANMIŞ OLACAK

Soyer 40 bin aileye, dayanışma kampanyası çerçevesinde ayrıca gıda kolisini de gönderildiğini, böylece bu ailelere 700-800 liralık destek sağlanacağını belirtti.

10 gün içinde 400 liralık nakit desteğinden 40 bin aile yararlanmış olacak.