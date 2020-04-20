İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden salgına karşı direnç paketi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında ihtiyaç sahiplerine “Direnç paketi” dağıtmaya başladı. C vitamini yönünden zengin elma, portakal ve limonun bulunduğu direnç paketlerinde mutfakta en çok ihtiyaç duyulan iki ürün olan patates ve soğan da yer alıyor.

“İZMİR HALKININ HEDİYESİDİR”

Salgına karşı bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, aynı zamanda üreticinin de desteklenip piyasayı düzenleme amacıyla hazırlanan paketin içinde ikişer kilo elma, portakal ve 750 gram limon ile iki buçuk kilo patates ve soğan bulunuyor. Sebze meyve halinden birinci elden alınan ürünler, üzerinde “İzmir halkının hediyesidir” yazan kolilerle dağıtılacak.

“HEDEF 100 BİN AİLEYE DESTEK”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal belediyecilik ilkeleri doğrultusunda, gıdaya ulaşmakta zorluk çekenlere desteğin süreceğini bildirdi. Tunç Soyer, “Şu ana kadar 56 bin 231 adet destek kolisini dayanışma kampanyamız sayesinde yerine ulaştırdık. Hedefimiz ilk etapta 100 bin aileye destek sağlamak. Direnç paketi adını verdiğimiz bu kampanya ile bir yandan salgında vatandaşların bağışıklık direncini yükselteceğiz, diğer yandan da raf ömrü yüksek patates ve soğanla mutfaklara can suyu olacağız. Tarım sektörüne desteğimiz sürecek” İfadelerini kullandı.

ÇOCUKLARA SÜT DAĞITIMI DEVAM EDİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi, sıcak çorba ve ekmek, dezavantajlı mahallelerde 1-5 yaş arasında çocuğu bulunan ailelere ise süt dağıtımını sürdürüyor. Ödemiş'teki Kaymakçı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'yle alım sözleşmesi imzalayan Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlıklı gıdayla buluşturmak için geçen hafta da gıda kolilerine ikişer kilo taze bakla paketleri eklemişti.

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