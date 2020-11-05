İzmir depremi sonrası gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

Merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi olan 6.9 şiddetindeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan ve ağır hasar görerek ölüm ve yaralanmalara sebebiyet veren binalarla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 3 müteahhit, 4 fenni sorumlu, 1 market sahibi ve 1 yapı market sahibi olmak üzere 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidi Ş.A ile fenni mesul O.A., Cumhuriyet Sitesi B ve C Bloklarının fenni mesulü E.İ., Yılmaz Erbek Apartmanı’ndaki market sahibi R.Y., market yapı sahibi M.Y. ile Yılmaz Erbek Apartmanı fenni mesulü N.B., Emrah Apartmanı fenni mesulü T.A., Doğanlar Apartmanı müteahhidi Ç.D. ve Rıza Bey Apartmanı müteahhidi H.H.Ö., emniyetteki gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

“O ZAMANIN ŞARTLARINA GÖRE İNŞAAT YAPTIK”

Şüpheli müteahhitlerin, ifadesinde “Biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık. Eksik ya da yanlış malzeme kullanmadık” dedikleri öne sürüldü. Kolonu kestiği iddia edilen market sahibinin ifadesinde ise kolonları kesmesinin söz konusu olmadığı, 2002 yılında kiraya verdiklerini, 100’ün üzerinde gayrimenkulünün olduğunu, böyle bir şeyle uğraşmayacağını söylediği öğrenildi.

“KOLONLARI KAYDIRANLAR SORUMLUDUR”

Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidi Ş.A. ise, adliyeye götürüldüğü esnada, “Ben Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidiyim. Bizim bir suçumuz yok. Kolonları kaydıranlar sorumludur” diye açıklama yaptı.