İzmir depremiyle ilgili tahrik edici paylaşımlarda bulunan 2 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun corona virüse yakalanması nedeniyle vekaleten İzmir’deki çalışmaları takip eden İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir depremi hakkında yapılan tahrik edici paylaşımlarla ilgili sürdürülen operasyona dair son durumu aktardı.

Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 49 paylaşım tespit edildiğini, 37 şahıs hakkında işlemlerin sürdüğünü, 10 kişinin gözaltına alındığını ve 2 kişinin tutuklandığını duyurdu.

İnce, “Aklıselim olmamız gereken günlerde sosyal medyadaki cehalet dolu görüntüler aymazlıktan ileriye gitmiyor. Klavye delikanlılığına fırsat vermeyeceğiz” dedi.