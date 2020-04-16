İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan: Maske krizi kötü yönetildi

SÖZCÜ'ye konuşan İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, maske dağıtımındaki aksaklıkları ve yetersizlikleri anlattı.

Sayılkan, İzmir'in ilçelerinde ciddi sorunlar yaşandığını belirterek, “İlçelerimizdeki vatandaşlarımıza Sağlık Bakanlığı'ndan SMS gitmiş ama eczanelerde maske yok. Sıkıntılar, tartışmalar yaşanıyor. Örneğin, maske olmadan markete alınmadığını ifade eden bir vatandaş, bir eczacı hanımın yüzündeki maskeyi alıp kaçmış” dedi.

İZMİR'E GÖNDERİLEN MASKELER YETMEDİ

Kentteki sorunlara da değinen Sayılkan şöyle konuştu:

* Sağlık Bakanlığı, sadece İzmir merkezine yetecek kadar maske gönderebileceğini söyledi. Depocu arkadaşlarımız ile hızlıca koordinasyon sağlayarak her eczaneye 500'er tane maske ulaştırdık.

* 1300 eczacımıza 105 bin maskeyi dağıttık. Fakat hemen her eczaneye ekstradan 100 kişi geldi.

* SMS mesajı gönderilen birçok vatandaş eczanelere ulaştığında maske kalmadığını gördü. Yetmedi.

CORONADAN SAKINIRKEN BAŞKA HASTALIKLAR OLUŞACAK

Her vatandaşa 10 günde bir defa olmak kaydıyla 5 adet maske verilmesinin yetersizliğine de dikkat çeken Sayılkan şunları söyledi:

* İstediğiniz bilim insanına sorun; bu maskeler günlerce kullanılmamalıdır. Hatta, günde birkaç tane kullanılması gerekir.

* Örneğin, bir hastaneye girip, çıktıktan, pazar yerine veya markete gidip, geldikten sonra o maske çöpe atılmalıdır.

* Maske birçok mikrop ve bakteriyi tutuyor. İnsanlar corona virüsünden korunayım derken, başka hastalıklara yakalanabilir.

CUMHURBAŞKANI'NIN BİR CÜMLESİ KANUN YERİNE KOYULDU

Karaborsacılığı önlemek yerine maske satışının tamamen yasaklanmasına anlam veremediğini belirten Sayılkan, bu uygulamanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünün kanun yerine koyularak yürürlüğe girdiğini söyledi.

Sayılkan, “Bir yasa, yönetmelik, kararname, genelge olmadan maske satışı yasaklandı. Cumhurbaşkanımız bir akşam konuşurken ‘Maske para ile satılmayacak' dedi, bitti. Ertesi gün Sağlık Bakanımız da ‘Cumhurbaşkanı'nın talimatıdır, maske satışı yasak' dedi. Niye yasak olduğunu sorgulayamadık” ifadelerini kullandı.

2 LİRAYA MASKE SATILABİLSİN

Maske krizinin kötü yönetildiğini vurgulayan Sayılkan, çözüm odaklı çağrıda bulundu. Sayılkan sözlerini şöyle sürdürdü:

* Sağlık Bakanlığı'nın iyi niyetle başladığı ama yetersiz kalınan SMS mesajı ile maske dağıtımı yeterli olmuyor.

* Önerimiz şudur: Devlet bu konudaki altyapı ve organizasyonu sağlayana kadar 20 gün maske satışı serbest bırakılsın. Eczacılar, ellerinde bulunan ve maliyeti 2 lira olan maskeleri kar amacı gütmeden satabilsin.

* İhtiyacı olan vatandaş da 2 liraya istediği yerden, eczane veya marketten maske alabilsin. Devlet karaborsacılık gibi suistimalleri önlemek istiyorsa maskenin tavan fiyatını 2 lira ile sınırlandırsın.

TÜRKİYE'DEN 41 ÜLKEYE MASKE YARDIMI

Sayılkan, eczanelerde maske dağıtımı nedeni ile oluşan yoğunluğun bulaş riskini artırdığına dikkat çekti. İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan ayrıca, Türkiye'nin kendi halkına maske temin edemezken, hükümetin 41 ülkeye maske yardımı yapılmasının düşündürücü olduğunu söyledi.