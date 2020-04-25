İzmir iftar vakti kaçta? İzmir’de akşam ezanı kaçta okunacak, iftar kaçta yapılacak? (İzmir imsakiyesi)

11 Ayın Sultanı Ramazan Ayı nihayet geldi. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Müslümanlar bu mübarek aya yeniden ulaşmanın sevincini yaşıyor. Bereketli soflar kuruluyor, oruç için niyetler ediliyor ve oruçlar büyük bir huzurla açılıyor. Peki İzmir'de iftar vakti ne zaman? İzmir akşam ezanı ne zaman okunacak, iftar ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde…

İZMİR İFTARA NE KADAR KALDI?



2020 İZMİR İMSAKİYE



1 Ramazan 1441 24 Nisan 2020 Cuma 04:46 06:16 13:15 17:00 20:03 21:27 2 Ramazan 1441 25 Nisan 2020 Cumartesi 04:44 06:15 13:14 17:00 20:04 21:29 3 Ramazan 1441 26 Nisan 2020 Pazar 04:42 06:14 13:14 17:00 20:05 21:30 4 Ramazan 1441 27 Nisan 2020 Pazartesi 04:41 06:12 13:14 17:00 20:06 21:31 5 Ramazan 1441 28 Nisan 2020 Salı 04:39 06:11 13:14 17:00 20:07 21:33 6 Ramazan 1441 29 Nisan 2020 Çarşamba 04:38 06:10 13:14 17:01 20:08 21:34 7 Ramazan 1441 30 Nisan 2020 Perşembe 04:36 06:09 13:14 17:01 20:09 21:35 8 Ramazan 1441 1 Mayıs 2020 Cuma 04:34 06:07 13:14 17:01 20:10 21:36 9 Ramazan 1441 2 Mayıs 2020 Cumartesi 04:33 06:06 13:13 17:01 20:11 21:38 10 Ramazan 1441 3 Mayıs 2020 Pazar 04:31 06:05 13:13 17:01 20:12 21:39 11 Ramazan 1441 4 Mayıs 2020 Pazartesi 04:30 06:04 13:13 17:02 20:13 21:40 12 Ramazan 1441 5 Mayıs 2020 Salı 04:28 06:03 13:13 17:02 20:14 21:42 13 Ramazan 1441 6 Mayıs 2020 Çarşamba 04:26 06:02 13:13 17:02 20:14 21:43 14 Ramazan 1441 7 Mayıs 2020 Perşembe 04:25 06:01 13:13 17:02 20:15 21:44 15 Ramazan 1441 8 Mayıs 2020 Cuma 04:23 06:00 13:13 17:02 20:16 21:46 16 Ramazan 1441 9 Mayıs 2020 Cumartesi 04:22 05:59 13:13 17:03 20:17 21:47 17 Ramazan 1441 10 Mayıs 2020 Pazar 04:21 05:58 13:13 17:03 20:18 21:48 18 Ramazan 1441 11 Mayıs 2020 Pazartesi 04:19 05:57 13:13 17:03 20:19 21:50 19 Ramazan 1441 12 Mayıs 2020 Salı 04:18 05:56 13:13 17:03 20:20 21:51 20 Ramazan 1441 13 Mayıs 2020 Çarşamba 04:16 05:55 13:13 17:04 20:21 21:52 21 Ramazan 1441 14 Mayıs 2020 Perşembe 04:15 05:54 13:13 17:04 20:22 21:54 22 Ramazan 1441 15 Mayıs 2020 Cuma 04:14 05:53 13:13 17:04 20:23 21:55 23 Ramazan 1441 16 Mayıs 2020 Cumartesi 04:12 05:52 13:13 17:04 20:24 21:56 24 Ramazan 1441 17 Mayıs 2020 Pazar 04:11 05:51 13:13 17:04 20:24 21:58 25 Ramazan 1441 18 Mayıs 2020 Pazartesi 04:10 05:51 13:13 17:05 20:25 21:59 26 Ramazan 1441 19 Mayıs 2020 Salı 04:09 05:50 13:13 17:05 20:26 22:00 KADİR GECESİ 27 Ramazan 1441 20 Mayıs 2020 Çarşamba 04:07 05:49 13:13 17:05 20:27 22:01 28 Ramazan 1441 21 Mayıs 2020 Perşembe 04:06 05:48 13:13 17:05 20:28 22:03 29 Ramazan 1441 22 Mayıs 2020 Cuma 04:05 05:48 13:13 17:05 20:29 22:04 30 Ramazan 1441 23 Mayıs 2020 Cumartesi 04:04 05:47 13:13 17:06 20:30 22:05

ORUCU KASTEN BOZMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Orucu kasten, yani mazereti olmadığı halde bilerek bozmak, Ramazan’ın hürmetine saygısızlıktır ve büyük günahtır. Hz. Peygamber (s.a.s), orucunu bu şekilde bozanların keffâret ile yükümlü olacaklarını belirtmiştir. Oruç keffâreti, iki kamerî ay veya 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Buna da gücü yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Bu keffâretin yanında ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kazası gerekir.

İFTAR DUASI NEDİR?

“Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.

İFTAR DUASI ANLAMI

“Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!”



İFTARDA YEMELİ?

İftara başlarken ise çorba ile başlanıp 10-15 dk. sonra az yağlı et yemeği, sebze yemeği veya salatayla devam edilmelidir” diyen Cihanyurdu “Kan şekerini hızla yükselten gıdaları kontrollü yemeliyiz. Sütlaç, güllaç veya muhallebi tercih edilmelidir. İftar ve sahur arasındaki dönemde dengeli olarak ortalama 2-2.5 litre sıvı(su, ayran, soda, meyve suları vb.) tüketilmelidir.

İftar sonrası hemen yatmak, oturup kalmak yerine, kişinin yapabildiği ölçüde hareketli olmak, mümkünse gezinti yapmak sindirim açısından daha uygundur. Hipertansiyon, kalp yetmezliği gibi kalp damar hastalığı olanların az tuzlu yemesi, böbrek yetmezliği olanların devamlı sıvı alması gerekliliği, astım hastalarının devamlı ilaç kullanmaları gibi gereklilikler düşünüldüğünde, bu bireylerin doktoruna danışması ve gerekirse oruç tutmaması gerekir. Sağlıklı bireylerin oruç tutabileceği gerektiği bilinmelidir.

İZMİR HAKKINDA GENEL BİLGİ

İzmir, Türkiye’nin bir ili ve en kalabalık üçüncü şehridir. Nüfusu 2019 itibarıyla 4.367.251 kişidir. Bu nüfus; 30 ilçe ve bu ilçelere bağlı 1.297 mahallede yaşamaktadır.[6] İl genelinde nüfus yoğunluğu 367’dir. Coğrafi olarak Türkiye’nin batısında bulunur ve ilin tamamı Ege Bölgesi’nde yer alır. Yüzölçümü olarak ülkenin yirmi üçüncü büyük ilidir.[7] Etrafı Aydın, Balıkesir, Manisa illeri ve Ege Denizi ve Ege Adaları ile çevrilidir.

İzmir Körfezi çevresinde bulunan şehir, her yıl İzmir Enternasyonal Fuarı’nı düzenleyen önemli bir fuar merkezi ve liman kentidir.

İzmir’in batısında denizi, plajları ve termal merkezleriyle Urla Yarımadası uzanır. Antik Çağ’ın en ünlü kentleri arasında yer alan Efes, Roma’nın imparatorluk devrinde dünyanın en büyük kentlerinden biriydi. Tüm İyon kültürünün zenginliklerini bünyesinde barındıran Efes, yoğun sanatsal etkinliklerle de adını duyuruyordu. Bu maksatla da bu şehre “Güzel İzmir”, “Eski İzmir” ve “la Perle de l’Ionie” (İyonya’nın İncisi) deniyordu.

İzmir, yatlar ve gemilerle çevrilmiş uzun ve dar bir körfezin başında yer almaktadır. Sahil boyunca palmiye, hurma ağaçları ve geniş caddeler bulunmaktadır. İzmir Limanı, Türkiye’nin en büyük yedinci limanıdır.