İzmir Körfezi’nde 3.2 büyüklüğünde deprem! Son depremler listesi…

Türkiye'nin birçok bölgesinde depremler meydana gelmekte. Ülkemizde ve komşu ülkelerde yaşanan depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından liste halinde paylaşılıyor.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ