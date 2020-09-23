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İzmir Körfezi’nde 3.2 büyüklüğünde deprem! Son depremler listesi…

Kandilli Rasathanesi, dün gece saatlerinde İzmir Körfezi’nde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, saat 04.50’de yerin 13.9 kilometre büyüklüğünde gerçekleşti.

11:15 -
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İzmir Körfezi’nde 3.2 büyüklüğünde deprem! Son depremler listesi…

Türkiye'nin birçok bölgesinde depremler meydana gelmekte. Ülkemizde ve komşu ülkelerde yaşanan depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından liste halinde paylaşılıyor.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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