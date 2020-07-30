İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Uşak 2020 bayram namazı saatleri.. Ege Bölgesi Kurban Bayramı namaz vakitleri…

Türkiye, tüm dünya ülkeleri gibi corona virüsü ile mücadele ediyor. Bir önceki evde kılınan bayram namazları bu bayramda camilerde kılınabilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bayram namazının açık alanda mesafe kuralına riayet edilerek kılınabileceği açıklamasında bulundu.

Diyanet bayram öncesi bayram namazı saatlerini duyurdu. İşte Ege Bölgesi illeri (İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Muğla) namaz saatleri…

EGE BÖLGESİ BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

İZMİR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:45

MANİSA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:43

AYDIN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:43

DENİZLİ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:38

KÜTAHYA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:32

AFYONKARAHİSAR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:31

UŞAK BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:35

MUĞLA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:42

İL İL RAMAZAN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ