İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 21 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, şüphelilerin yakalanması için İzmir merkezli 28 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Örgütün TSK yapılanmasında yer aldığı ileri sürülen 48’i muvazzaf asker, 66 şüpheliden 53’ü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından aralarında muvazzaf askerlerin bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi. 8 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, 21 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 22’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada tutuklananların arasında Foça İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Yüzbaşı Ç.E.’nin olduğu öğrenilirken, 2 şüphelinin yurt dışında olduğu belirtildi.

Ekipler, firari şüphelileri yakalamak için çalışmalarına devam ediyor. (DHA)