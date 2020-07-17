İzmir metrosuna ilk kaynak başkan Soyer’den

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Haziran 2018’de temelini attığı Fahrettin Altay-Narlıdere Kaymakamlık arasındaki metro hattının yapımı devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 7 istasyondan oluşan 7,2 kilometrelik hattaki çalışmaları inceledi. Soyer, Fahrettin Altay-Balçova istasyonları arasında, yerin 30 metre altına inerek metro raylarındaki ilk kaynağı yaptı ve heyecan verici olduğunu söyledi.

“ÇALIŞMALAR HIZLI BİR TEMPO İLE SÜRÜYOR”

Başkan Soyer, şöyle konuştu:

“Bugün arkadaşlar bana ilk kaynağı yaptırdı. Çok heyecan vericiydi. Gerçekten ray ray üstüne koymak böyle bir şey. O zamanlar ‘İzmir’i demir ağlarla örüyoruz’ demiştik. Bugün o demir ağların ilk kaynağı gerçekleşti. Büyük heyecan duydum. Hakikaten metro hattımız için bir kez daha dönüm noktasındayız. Arkadaşlar hiç bir zaman durmadı. Her biri ile iftihar ediyorum. Pandemiye rağmen çalışma devam etti. Şimdi de hızlı bir tempo ile çalışmayı sürdürüyorlar. Bir yıl içerisinde bu ağın alt yapı çalışması tamamlanmış olacak. Ondan sonra da hattın ince işleri ile süreci tamamlayacağız.”

TÜNELLERİN YÜZDE 78.37’Sİ TAMAMLANDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, hattın Balçova kısmında istasyon ve tünel kazı destekleme çalışmalarının yanı sıra tünel kaplama betonlarının dökümü tamamlandı. Çağdaş İstasyonu’ndaki tünel kazı destekleme çalışmaları yapıldı. Bu istasyonda kaba inşaat sürüyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi İstasyonu’nda da tünel kazı destekleme imalatları bitirildi ancak tünel kaplama beton döküm çalışmaları sürüyor. Böylelikle geçen haziran ayı itibarıyla 5 bin 104 metre toplam tünelin 4 bin metresi açılarak tünellerin yüzde 78,37’si tamamlanmış oldu.