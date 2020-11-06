İzmir Seferihisar açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

İzmir’de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 18.31’de 3,8 büyüklüğünde bir depremin olduğunu duyuran AFAD, gelişmelerin takip edildiğini aktardı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin Kuşadası Körfezi’nde yerin 4 kilometre derinliğinde ve 4 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.