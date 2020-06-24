İzmir Valiliği’nden vakaların arttığı mahalle hakkında açıklama!

İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Menderes İlçesi Küner Mahallesinde Koronavirüs (Covit-19) vaka sayısında artış olması nedeniyle, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığımızca 21.06.2020 tarihinde Menderes İlçesi Küner Mahallesi’nde 19 kişiye COVID-19 enfeksiyonu tanısı konduğu tespit edilmiştir.

* Yapılan tespit üzerine 22.06.2020 tarihinde Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı’ndan bir filyasyon ekibi gönderilerek yerinde inceleme yapılmış, filyasyon raporu hazırlanmıştır.

* Mahallede olgu sayılarının artmaması için 23.06.2020 tarihinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınacak önlemler belirlenmiş, mahalleye giriş ve çıkışlarda ateş ölçümleri yapılmaktadır. Ayrıca Menderes İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bazı sağlık tedbirleri alınmıştır.

* İlgili mahallede filyasyon çalışmaları devam etmekte olup, 24.06.2020 tarihinde 25 kişilik bir filyasyon ekibiyle tek tek haneler gezilerek Bakanlığımız COVID-19 Rehberi doğrultusunda uygun görülen kişilerden numune alımları başlamıştır.

* 24.06.2020 tarihine kadar mahallede toplam 38 kişiye COVID-19 enfeksiyonu tanısı konmuş olup, 18 hasta hastanede yatarak tedavi görmekte, 20 hasta evde izole olarak tedavi edilmektedir. Hastalarla temaslı olan kişilere yönelik önlem alınmış, günlük takipleri yapılmaktadır.

* Değişik basın kuruluşlarında ilgili yer hakkında karantina uygulamasına geçildi diye iddialar yer almaktadır. Küner Mahallesi için karantina uygulaması söz konusu değildir, sadece bulaş riskini azaltmak amacıyla, alınan kararlar çerçevesinde sıkı tedbir uygulamaları söz konusudur. İHA