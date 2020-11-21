İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger coronaya yakalandı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, corona virüsüne yakalandı. Twitter hesabından test sonucunun pozitif çıktığını açıklayan Köşger, genel durumunu iyi olduğunu aktardı.

“DİKKAT EDİN, KURALLARA UYUN”

Vali Köşger, paylaşımında şunları belirtti:

* Değerli İzmirliler, kıymetli dostlar; dün yaptırdığım PCR test sonucu pozitif çıkmış, bu gün itibariyle evde karantina ve tedavi sürecimiz başlamıştır.

* Genel durumum iyidir. Şifayı verecek olan Allah'tan tüm hastalara şifa dileriz.

* Lütfen sağlığınıza dikkat edin, kurallara uyun.