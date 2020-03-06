İzmir ve Aydın’da 139 göçmen yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesi ve Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında gece geç saatlerde Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen 3 plastik bot durduruldu. Yapılan incelemelerde çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğu toplam 139 kaçak göçmenin Yunanistan’a geçme hazırlığında olduğu tespit edildi.

“EGE DENİZİ’NDE GEÇİŞLER DURDURULDU”

Sahil Güvenlik Komutanlığı akşam saatlerinde yaptığı açıklama ile Ege Denizi’nden geçişlerin durdurulduğunu ifade ederek, şu ifadeleri kullandı;

*06 Mart 2020 tarihinde saat 01.00’da, İzmir ili Çeşme ilçesi Karaada açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurulmuş ve içerisindeki 27 Somali, 7 Eritre ve 2 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 36 düzensiz göçmen (20 erkek, 14 kadın, 2 çocuk) yakalanmıştır.

*Saat 02.45’te, Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurulmuş ve içerisindeki 34 Suriye ve 10 Irak uyruklu olmak üzere toplam 44 düzensiz göçmen (15 erkek, 12 kadın, 17 çocuk) yakalanmıştır.

*Saat 03.28’de, İzmir ili Çeşme ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurulmuş ve içerisindeki 50 Suriye, 3 Filistin, 2 Yemen, 2 Kongo ve 2 Gine uyruklu olmak üzere toplam 59 düzensiz göçmen (22 erkek,9 kadın, 28 çocuk) yakalanmıştır.