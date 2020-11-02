İzmir ve Manisa’da korkutan tablo

SÖZCÜ, 6.9 büyüklüğündeki deprem sonrası hazırlanan “Deprem Bilgi Notu”nun detaylarına ulaştı. İzmir ve Manisa'da hasar tespit çalışmaları kapsamında detaylı bilgilerin yer aldığı raporda çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı

İzmir ve Manisa'da 4 bin 497 bina ve 34 bin 147 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı belirtilen raporda, İzmir'de yıkılan 7 binanın yanında, acil yıkılması gereken 9 ve ağır hasarlı 42 bina olduğu kaydedildi. Orta hasarlı bina sayısı ise 66 olarak tespit edildi. Manisa'da ise yıkılan bir binanın yanında acil yıktırılacak 1 ve ağır hasarlı yine 1 bina olduğu ortaya çıktı.

Raporda her iki şehirde “Acil, Ağır, Yıkık” bina sayısı 61, bağımsız bölüm sayısı ise 1575 olarak kayıtlara geçti.

İçme suyu hatları, kanalizasyon hatları ile atık su arıtma tesislerinde herhangi bir hasar tespit edilmedi.



“KAMU BİNALARINDA AĞIR HASAR YOK”

Raporda tespit edilen diğer detaylar şöyle sıralandı: