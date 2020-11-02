Deprem sonrasında baraj ve göletler inceleme altına alındı

İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bölgede hasar inceleme çalışmaları gerçekleştirdi. Pakdemirli bugün yaptığı açıklamada, genel anlamda problem olmadığını söyledi.

“PROBLEM ÇIKACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUZ”

Pakdemirli şöyle konuştu:

“Bakanlık olarak elbette hasar gören, görmesi muhtemel her ilçeyi çevre iller dahi bunların kontrollerini yapıyoruz yapmaya da devam ediyoruz. Tarım alanlarında zararımız yok Seferihisar açıklarında olduğu için balık çifliklerinde bir sorunumuz yok. Tabiki batan hasar gören balıkçı teknelerimizle ilgileniyoruz. İzmir’deki 11 baraj ve gölette problem yok, hepsinin kontrolleri bitti. 13 baraj ve göletteki incelemelerimiz sürüyor. Bakanlık olarak bölgede çiftçimize ve üreticimize yönelik olası hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Ama genel olarak söyleyeyim buralardan da bir problem çıkacağını düşünmüyoruz.”