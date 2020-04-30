İzmir’de 114 yıl sonra aynı yerde 1 Mayıs kutlandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, corona virüsü (Covid-19) nedeniyle sembolik olarak düzenlenen törende konuşarak, dünyanın ve insanlığın büyük bir kriz ile yüz yüze olduğunu belirtti. 1 Mayıs 2020'den sonra emek ve dayanışmanın çok daha önemli olduğu günler yaşanacağının altını çizen Soyer, “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam” ifadelerini kullandı.

“BİRBİRİMİZE ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIZ”

Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından düzenlenen sembolik 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılan Soyer, “Herkes diyor ki, ‘Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. Yepyeni bir dünya kurulacak.' Peki bu dünya nasıl bir dünya olacak? İşte tam da bu noktada emeğin ve dayanışmanın önemi çok daha fazla ortaya çıkıyor. Eğer gerçekten emeğin ve dayanışmanın şekillendireceği yeni bir dünyada yaşamak istiyorsak bir birimize çok daha güçlü bir biçimde sahip çıkmak zorundayız” dedi.

“BU DAHA BAŞLANGIÇ, MÜCADELEYE DEVAM”

114 yıl önce çınarın altında emeğin ve dayanışmanın önemini bilerek bir araya gelenleri hatırlatan Soyer, “Asla unutmayın bizler tohumuz. Bizleri gömmeye çalıştıkça çok daha gür çıkarız o topraktan. Böyle devam edeceğiz ve çok daha güçlü bir şekilde geleceği hazırlayacağız. 1 Mayıs'ı insanlığa mal eden şey, emek ve dayanışma ise bugün 1 Mayıs 2020'den sonra emek ve dayanışmanın çok daha önemli olduğunu yaşayacağımız günler başlıyor. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam” açıklamasında bulundu.

“YAŞASIN 1 MAYIS”

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ise, “Bugün burası tarihi anlamı ile çok önemli. 1906 yılında yani bundan tam 114 yıl önce Türkiye'de daha sendikalar yokken, Amele Perver Cemiyeti'nin ve amelelerin buradaki kıraathanelerde iş beklerken kendi aralarında örgütlenerek kutladıkları tek alan. O nedenle geleneğimiz olan 1 Mayıs'ı, bu anma yerinde yapmayı daha uygun gördük. Yaşasın 1 Mayıs” ifadelerini kullandı.

“UMUTLARIMIZLA, BİLİNCİMİZLE VE DAYANIŞMAMIZLA BİR ARADAYIZ”

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Dönem Sözcüsü Veysel Beyazadam, ne olursa olsun biz birlik ve beraberliği sağlamak için ısrarcı olmak gerektiğini dile getirdi. İzmir Tabip Odası Başkanı Funda Barlık Obuz da, “2020 yılının 1 Mayıs'ında fiziken olmasa da her yıl ki gibi umutlarımızla, bilincimizle ve dayanışmamızla bir aradayız” dedi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un da katıldığı törende katılımcıların hepsi maske taktı ve güvenli mesafe kuralına dikkat edildi.

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