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İzmir’de 16 yaşındaki İnci ve köpeği kurtarıldı

İzmir Bayraklı'da enkaz köpeği Fıstık ile enkaz altında kalan 16 yaşındaki İnci ekiplerin mücadelesi sonucu kurtarıldı.

Güncellenme: 08:51, 31/10/2020
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Ege Denizi’nde merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir’in yanı sıra çevre illerde de hissedilen deprem, büyük panik yaşattı.

AFAD’dan yapılan açıklamada, “24 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir, 804 vatandaşımız yaralanmıştır” denildi.

Bayraklı’da köpeği ile enkaz altında kalan, 16 yaşındaki İnci, yaklaşık 17 saattir enkaz altındaydı.

Büyük uğraşlar sonucu 17 saat sonra önce köpeği Fıstık, daha sonra da 16 yaşındaki İnci enkaz altından kurtarıldı.

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Yayınlanma Tarihi:08:47,
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