İzmir’de 29 Ekim’de toplu ulaşım 1 kuruş

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ekim ayı son oturumu Kültürpark 1 NO’lu holde gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu tarafından yönetilen birleşimde toplu taşımaya yönelik karar alındı.

Belediye meclisinde Cumhuriyet’in kuruluşunun 97. yılının kutlanacağı 29 Ekim’de toplu taşıma araçlarının 1 kuruş olması için başkanlıkça gündeme eklenen önerge oy birliğiyle kabul edildi.

Vatandaşların 29 Ekim’deki törenlere katılımını kolaylaştırmak için alınan karara göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda mevcut sistemdeki aktarma kuralları geçerli olmak üzere biniş bedelinin 1 kuruş, aktarmaların ise ücretsiz olmasına karar verildi. Bilet 35 tarifesinde ise aktarma hakkı uygulanmaksızın her binişten 1 kontör alınacak.

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