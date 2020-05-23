İzmir’de 430 bin kişilik yemek dağıtıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca destek olunması gereken ailelere iftar yemeği dağıttı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çağrısıyla kampanyaya, maddi imkanı olan İzmirliler de katıldı. ‘Biz Varız’ kampanyası kapsamında Bizİzmir dijital platformları ve Halkın Bakkalı üzerinden 265 bin kişilik iftar yemeği satın alındı.

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE ULAŞTIRILDI

İzmirliler Halkın Bakkalı’ndan satın aldıkları ya da kendileri oluşturarak doğrudan lojistik merkezine teslim ettikleri gıda paketlerinin yanı sıra her biri 20 lirayla, iki kişilik iftar yemeği paketlerinden de satın alarak kampanyaya destek oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 265 bin kişiliği dayanışma kapsamında İzmirlilerin satın aldığı olmak üzere kendisi de üzerine koyarak 430 bin kişilik iftar yemeğini desteklenmesi gereken ailelere ulaştırdı.

”İZMİRLİLER YARDIMLAŞMANIN TARİHİNİ YAZIYOR”

Tunç Soyer, İzmirlilerin geride kalan Ramazan ayının ruhuna uygun bir şekilde paylaşım ve dayanışmanın en güzel örneğini sergilediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

* Çok zor, çok sıkıntılı ama bir o kadar da yüreklerimize umut aşılayan bir süreç yaşıyoruz. Yaptığımız tüm dayanışma çağrılarına hemşehrilerimiz gönülden katkı koyuyor. ‘Bir iftar da sen ver’ davetimiz üzerine 265 bin kişilik iftar yemeği satın alındı. İftar kampanyasına katılan her İzmirliden Allah razı olsun, hayırları kabul olsun. İzmirli İzmirliye sahip çıkmalı.

* Başlattığımız Askıda Fatura uygulaması da büyük ilgi gördü, bayram öncesi binlerce dar gelirli aile nefes aldı. Üreticinin ürünü dalında kalmasın diye gönüllü gençlerimiz kirazı imeceyle topladı. Halkın Bakkalı üzerinden satışa çıkardığımız on binlerce gıda paketi dar gelirli hemşehrilerimize ulaşmaya devam ediyor. İzmirliler adeta kardeşliğin, dayanışmanın, yardımlaşmanın tarihini yazıyor. Onlara ne kadar teşekkür etsem az gelir.