İzmir’de 501 sağlık çalışanına corona virüsü teşhisi konuldu

İzmir Tabip Odası, 27 Mayıs 2020 tarihi itibarı ile corona virüsü (Covid-19) tespit edilen sağlık çalışanları sayısını açıkladı.

CORONA BULAŞANLARIN 155’İ HEKİM

Yayınlanan rapora göre corona virüsü tanısı konan sağlık çalışanlarının sayısının 501’e çıktığı öğrenildi. Corona virüsü tanısı konan sağlık çalışanları arasında 2'si diş 4'ü veteriner olmak üzere toplam 155 hekim bulunduğu açıklandı.

Yayınlanan raporda 160 hemşire/ebe/sağlık memuru, 90 personel, 17 tıbbi sekreter, 27 teknisyen, 30 memur, 6 eczacı, 2 psikolog, 5 güvenlik görevlisi, 1 şoför ve 2 mühendise de corona virüsü tanısı konulduğu belirtildi. İHA

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