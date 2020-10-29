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İzmir’de 7 kişi pompalı silah ve sopalarla tekel bayisini bastı

İzmir’in Torbalı ilçesine bağlı bir mahallede yaşanan tartışma sonrası ellerinde pompalı tüfekler ve sopalarla 7 kişi bir tekel bayisini bastı. 2 kişinin bıçaklandığı, 2 kişinin darp edildiği dehşet anları ise kameralara yansıdı

Güncellenme: 12:35, 29/10/2020
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Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi'nde iddialara göre, bölgede “drift” yapılması nedeniyle bir tartışma yaşandı. Tartışma sonrası “drift” yaptığı iddia edilen grup, kısa bir süre sonra ellerinde pompalı tüfekler ve sopalarla bölgeye tekrar geldi.

Minibüsten inen 7 kişi, tekel bayisini bastı. İş yeri sahibi Özkan B. ve Uğur K. bıçaklanırken, bölgede bulunan ve olaya müdahil olan 2 kişi de grup tarafından darp edildi. Saldırganların iş yerine geliş anı kameralara yansıdı.

Olay sonrasında saldırganlardan 6’sı jandarma tarafından gözaltına alınırken, bıçaklanan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Darp izmir Sağlık
Yayınlanma Tarihi:12:33,
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