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İzmir’de açıkta gıda satışı yasaklandı

Corona virüsü salgınının önüne geçmek için alınan tedbirler kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi, açıkta gıda satışını yasakladı

Sozcu.com.tr
15:58 -
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İzmir’de açıkta gıda satışı yasaklandı

Yasağın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler özellikle gıda satan mekanları denetlemeye başladı.

Ekipler, büyükşehirin görev, yetki ve sorumluluk alanlarında faaliyet gösteren işletmeleri yol üzerinde veya kaldırım kenarlarında açıkta gıda malzemesi bulundurmaması için öncelikle bilgilendiriyor.

İşletmelere alınması gereken tedbirler ve uyulması gereken kurallar anlatılıyor. Kurallara uymayan işletmelere ise gerekli yasal işlem uygulanıyor.

Corona izmir
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